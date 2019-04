Chi è Elena Santarelli

Elena Santarelli è una conduttrice televisiva e attrice italiana, nata a Latina il 18 agosto del 1981: è alta 180cm e pesa 62kg.

Ha i capelli color biondo- castano e gli occhi marroni.

DOVE VIVE ELENA SANTARELLI

Elena Santarelli abita a Roma insieme al marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, e i due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016.

LA CARRIERA DI ELENA SANTARELLI

Elena Santarelli iniziò la sua carriera come modella, sfilando per marche di alta moda come Giorgio Armani e Laura Biagiotti, che la portano a vincere il Premio Elite Model Look, nel 1998.

Il suo primo lavoro in televisione lo fece come valletta nel programma l’Eredità, condotto da Amadeus, negli anni 2004- 2005. Nel 2005 partecipa tra i concorrenti della terza edizione dell’Isola dei Famosi, arrivando in semifinale.

Elena Santarelli ha fatto anche due calendari sexy, uno per la rivista Max e l’altro per la ditta Riello.

Dal settembre 2007 al febbraio 2010 ha condotto il programma Total Request Live, sul canale MTV, prima con Alessandro Cattelan e poi con Carlo Pastore.

Negli anni 2007 e 2008 recita il ruolo di Caterina Farini, nella sit-com Camera Cafè.

Attualmente invece fa parte del cast di Italia Sì, su Rai Uno.

ALTRE INFORMAZIONI SU ELENA SANTARELLI

La conduttrice e l’ex calciatore si sono sposati il 2 giugno del 2014, dopo otto anni di fidanzamento.

In seguito alla scoperta della malattia del figlio Giacomo, malato di tumore al cervello, Elena Santarelli è diventata la madrina della Giornata Mondiale contro il cancro infantile.