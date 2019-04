Chi è Geppi Cucciari

Nata a Cagliari nel 1983 Maria Giuseppina Cucciari meglio detta Geppi è nota come bravissima comica, attrice e conduttrice.

BRILLANTE CARRIERA

Geppi Cucciari si fa strada laureandosi in giurisprudenza al Sacro Cuore di Milano ed entrando a far parte del laboratorio di Zelig. Partecipa ad un programma su Radio Deejay e su Radio Popolare e poi si fa notare su Happy Channel.

In seguito, recita un monologo in Meglio sardi che mai, e nel 2003 eccola nel programma Zelig Off di Italia 1. La sua carriera prosegue entrando nel programma MTV Comedy Lab e poi nel cast del film Attacco allo Stato mandato in onda su Canale 5.

Tra le sue performance migliori ricordiamo quelle in Zelig Circus e Belli Dentro.

Geppi scrive anche dei romanzi tra cui "Meglio donna che male accompagnata" e nel 2007 conduce Geppy hour su Sky Show. Ma la giovane comica recita pure nel film di Carlo Verdone e partecipa a Victor Victoria su La7 dove commenta i vari sondaggi che riguardano gli ospiti del programma. Dopo numerosi altri incarichi conduce Dopotutto non è brutto, e Per un pugno di libri.

Ha lavorato nel musical la famiglia Addams e ha condotto un programma su Rai radio 2 e su Rai radio 1. Poi diventa presentatrice delle Iene fino ad arrivare al 2016 quando presenta con Massimo Gramellini la trasmissione Le parole della settimana, su Rai 3. Mentre attualmente fa parte del cast Carta Bianca, come comica d'eccezione.

IL PRIVATO DI GEPPI

Geppi sposa Luca Bonaccorsi nel 2012, anche se il loro matrimonio non dura molto perché nel 2016 già si separano. Questo distacco forse era dovuto ad una presunta amante di Luca.

Ma della giovane attrice comica è meglio sottolineare il suo carattere solare e la sua passione per la pallacanestro tanto che è riuscita a giocare in A2 per la Virtus Cagliari.

Brava, sia come attrice per il grande che per il piccolo schermo, la Geppi nazionale resta un personaggio davvero notevole per il modo di porsi e di affrontare con ilarità e sarcasmo svariati argomenti. Dal volto disinvolto, la figura di Geppi si completa con quel modo di parlare assai particolare.

È superfluo evidenziare che è amata e apprezzata da tutti e che è riuscita ad ottenere un enorme successo.