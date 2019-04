Cast di Carta Bianca

Bianca Berlinguer conduce Carta Bianca un interessante programma di approfondimento e informazione che va in onda in prima serata al martedì su Rai 3.

In ogni puntata di Carta Bianca si parla di cronaca, giovani e politica, anziani, ambiente, salute, pensioni e economia.

LA SQUADRA DI CARTA BIANCA

Nelle due stagioni precedenti, oltre alla presentatrice Bianca Berlinguer facevano parte della squadra del programma il giornalista Labate Tommaso, Geppi Cucciari per la parte comica dello spettacolo e due conduttori d'eccezione: Flavio Insinna e Gabriele Corsi.

Infatti, nella seconda edizione del 2017 Flavio Insinna era l'inviato speciale che realizzava dei servizi molto interessanti sui luoghi trattati dalla cronaca. Lo stesso Flavio poi presenziava pure in studio per raccontare e commentare con le sue sensazioni le varie storie affrontate.

Di lui, la presentatrice capisce la parte spontanea della persona e lo elogia per il lavoro svolto. E che dire di Geppi Cucciari? Che la sua comicità non ha confini, dato che trasforma temi di attualità, a volte non molto positivi, in commenti divertenti. Infatti, Bianca Berlinguer pensa a come sarebbe interessante intervistare tutti i politici con lei al fianco!

LA STRUTTURA DELLA TRASMISSIONE

Com'è strutturata Carta Bianca è presto detto; all'inizio c'è un dibattito faccia a faccia seguito dal sondaggio targato Antonio Noto e un'intervista verso la fine del programma. Senza dimenticare una figura anticonformista che risponde al nome di Mauro Corona, ormai ospite fisso e opinionista con la passione per la montagna.

Comunque sia, il compito di questa famosa trasmissione è quello di raccontare la società al pubblico italiano di Rai 3; insomma un talk show politico che non cambia la sua struttura rispetto all'anno precedente sia come scenografia che come conduzione.

Quest'ultima sempre eseguita alla perfezione e con maestria da Bianca Berlinguer, volto noto e di punta di quella informazione che non è mai banale o superflua.