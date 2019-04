Quando va in onda Ballando con le Stelle

Su Rai 1, il 30 marzo 2019 è già andata in onda la prima trasmissione dello show Ballando con le stelle, anche se era prevista per il 9 marzo.

QUANDO VEDERE BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle va in onda tutti i sabati in prima serata delle 20:35 alle 00:30 circa, fino al 11 maggio, sul primo canale della Rai. Viene condotto egregiamente da Milly Carlucci e Paolo Belli, cantante e presentatore televisivo.

Questo spettacolo musicale fa ballare in coppia diversi volti noti tra i più apprezzati con maestri ballerini professionisti. Le varie esibizioni saranno poi giudicate dalla giuria e dal pubblico.

COME VEDERE BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle va in onda sulla televisione italiana come appuntamento settimanale, anche se può essere visto in streaming sul web.

Stessa cosa vale per chi ha perso una puntata oppure per chi vuole rivedere il programma collegandosi a Rai Play, dove sono caricate tutte le puntate dopo essere state trasmesse. Inoltre, è bene sapere che lo streaming è gratuito e sempre disponibile.

A questo punto non resta che ritagliarsi qualche ora per assaporare il dietro le quinte dello spettacolo, cioè il come fare per imparare a ballare bene. Grazie a tanta pazienza e dedizione chiunque può cimentarsi nell'arte del ballo e seguire da casa, in punta di piedi, i ritmi e le melodie.