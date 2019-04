Chi è Giovanni Ciacci

Perché non ci meritiamo le frasi sugli assorbenti Lines

Perché non ci meritiamo quelle frasi sugli assorbenti

«Quanto è bello sentirsi dare ragione per cinque giorni al mese?», o «Perché stiamo piangendo? Non lo sappiamo!». Le pillole, stereotipate più che mai, sul favoloso mondo del ciclo, che ci dipingono come depresse e isteriche.

«Quanto è bello sentirsi dare ragione per cinque giorni al mese?», oppure «Perché stiamo piangendo? Non lo sappiamo neanche noi!». Le pillole della Lines, stereotipate più che mai, sul favoloso mondo delle mestruazioni che ci dipingono come depresse, isteriche, irritabili. Cercando, senza riscirci, di essere divertenti.