Chi conduce Carta Bianca

Bianca Berlinguer conduce Carta Bianca su Rai 3 per approfondire temi scottanti di cronaca, politica, salute, economia, ambiente e pensioni. E' stato da lei ideato insieme al cast di Blob e va in onda al martedì in prima serata alle 21.20.

Ogni appuntamento è l'occasione giusta per intervistare e conoscere un politico oppure un personaggio dello spettacolo. Inoltre, Carta Bianca sfida in un certo senso l'altra trasmissione su La7 "DiMartedì" di Giovanni Floris, che tratta approfondimenti di attualità.

BIANCA BERLINGUER E IL SUO PROGRAMMA

La conduttrice di Carta Bianca svela su Facebook perché ha chiamato in questo modo il suo programma. Bianca dice che è bello immaginare l'informazione come un foglio bianco sul quale scrivere senza vincoli o righe. Senza ostacoli, tradizioni o censure, ma in libertà e con dovere di cronaca.

La brava giornalista presenta al pubblico italiano un buon contenitore di notizie, approfondimenti e ospiti su temi diversi, ma sempre attuali. Va in onda dal 2016 sulla rete 3 della Rai, anche se inizialmente era presente durante la settimana dal lunedì al venerdì e poi ogni martedì.

Dal 2017 però l'inviato d'eccezione è Flavio Insinna e la comica della serata è Geppi Cucciari, oltre al giornalista del Trio Medusa, Tommaso Labate ed infine Gabriele Corsi.

BIANCA BERLINGUER

Dal 2009 al 2016 Bianca Berlinguer è stata direttrice del TG3, ma essenzialmente è una bravissima giornalista e conduttrice. Figlia di Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti si è laureata in lettere e lavorò nel Messaggero oltre ad essere stata redattrice di Mixer.

Finisce definitivamente su Rai 3 e ancora oggi presenta il suo programma Carta Bianca con largo successo.