Chi conduce Ballando con le Stelle

La quattordicesima edizione di Ballando con le stelle ha preso il via il 30 marzo 2019 in prima serata alle 20:35, fino alle 24:30, su Rai1.

Come ogni anno sulla pista stellata i VIP volteggiano in coppia con dei maestri di ballo per rendere il sabato sera ancora più divertente.

I CONDUTTORI DI BALLANDO CON LE STELLE

La presentatrice d'eccezione di questo ormai storico programma è la fantastica Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli.

Ballando con le stelle viene considerato come un dance show dove comici, attori, sportivi e cantanti si dilettano e imparano come ballare in coppia sulle note di musiche di vario genere. Grazie alla professionalità dei maestri di ballo il programma prende vita, diventa interessante e coinvolgente sempre più ad ogni messa in onda.

COME SARÀ BALLANDO CON LE STELLE 2019

Nonostante la prima serata del programma sia già stata trasmessa il 30 marzo scorso, è bello sottolineare come Milly Carlucci, conduttrice di spicco e figura importante della televisione italiana, abbia introdotto il pubblico a quello che sarà il programma per l'anno in corso.

L'affascinante Milly infatti, in un'intervista, aveva chiarito che per il 2019 Ballando con le stelle dovrà essere spensierato, divertente e soprattutto lontano dai problemi quotidiani e dalle notizie allarmanti.

Gli ascolti sono già "alle stelle" come si suol dire, e l'esordio è stato un vero successo con Mia Gabusi e Marco Leonardi oltre a Suor Cristina che ha cantato e ballato con due brave ballerine e Stefano Oradei.

Ecco perché non ci resta che seguire con piacere questa gradevole trasmissione musicale dove ballare diventa arte e non solo tecnica.