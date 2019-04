Tra vip stranieri e italiani, concorrenti e maestri professionisti ecco com'è composto il cast di Ballando con le stelle 2019. Lunga dieci settimane, la gara di ballo diventerà sempre più entusiasmante fino ad arrivare alla fase conclusiva dove verrà scelta con facilità la coppia vincente.

Per quest'anno il regista della trasmissione è Luca Alcini e la presentatrice è Milly Carlucci, che come di consueto sarà in grado di prendere il timone e portare a termine con successo tutta la trasmissione, anche se non si troverà da sola ad affrontare il pubblico perché verrà affiancata da Paolo Belli.

MAESTRI DI BALLO DEL CAST

I maestri professionisti ballerini in pista con i VIP sono:

Anastasia Kuzmina

Alessandra Tripoli

Luca Favilla

Lucrezia Lando

Mia Gabusi

Raimondo Todaro

Samanta Togni

Samuel Peron

Sara Di Vaira

Simone Di Pasquale

Stefano Oradei

Veera Kinnunen

I CONCORRENTI

A Ballando con le stelle diversi sono i concorrenti vip, come per esempio attori e attrici, ma anche modelli, calciatori, politici e giornalisti per questa edizione 2019:

Manuela Arcuri

Milena Vukotic

Enrico Lo Verso

Ettore Bassi

Angelo Russo

Dani Osvaldo

Kevin e Jonathan Sampaio

Lasse Matberg

Marco Leonardi

Suor Cristina

Antonio Razzi

Marzia Roncacci

I COMMENTATORI

Per commentare i volteggi sulla pista di Ballando con le stelle ecco Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

I GIUDICI

La giuria del programma è una conferma perché saranno gli stessi volti a giudicare le performance e ad alzare le palette: