Quali sono stati i presentatori delle precedenti Corride

La Corrida è stata ideata dal famoso Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni nel 1968, ed è stata trasmessa in radio fino al 1977, poi passò in televisione a partire dal 1986. Infatti, su Canale 5 rimane nell'immaginario collettivo come un programma davvero divertente, condotto da Corrado fino al 1997.

Mentre dal 2002 al 2009 venne affidata a Gerry Scotti, per ritornare nel 2011 con Flavio Insinna al timone.

Dopo una pausa di qualche anno La Corrida fa ancora parlare di sé nel 2018, così come era allora, ma condotta questa volta da Carlo Conti. La nuova edizione continua anche quest'anno con lo stesso presentatore.

LA CORRIDA DI CORRADO

Corrado e Roberto Pregadio, maestro d'orchestra, erano l'accoppiata vincente di quel tempo. Oltre a Don Lurio per le coreografie e Stefano Vicario per la regia, iniziarono proprio nel 1988 i primi balletti fatti dal pubblico, poi nel 1990 il mitico Corrado viene aiutato da Antonella Elia.

Nello stesso anno vennero realizzati alcuni appuntamenti per mostrare il peggio e il meglio della fantastica Corrida. In seguito, e più precisamente nel 1992, lo show venne trasmesso in diretta incorporando il televoto e giochi telefonici. Poi nel 1995 Corrado viene affiancato da Miriana Trevisan.

LA CORRIDA DI GERRY SCOTTI

Con Gerry Scotti come presentatore dal 2002 al 2009 La Corrida diventa proprio un gioco televisivo e non più un semplice varietà. Anche in questi anni l'orchestra era diretta da Roberto Pregadio, ma con la regia di Beppe Recchia, anche se tutto il cast venne riconfermato tranne per la co-conduttrice che passa da Elisa Triani a Michela Coppa.

LA CORRIDA DI FLAVIO INSINNA

Flavio Insinna e Antonella Elia presentano nel 2011 La Corrida, con Piero Pintucci come maestro d'orchestra e Egidio Romio in regia.

LA CORRIDA DI CARLO CONTI

A distanza di qualche anno, nel 2018 ritorna in Rai il simpatico programma della Corrida condotto questa volta da Carlo Conti e Ludovica Caramis. La trasmissione festeggia il suo cinquantenario dalla sua creazione avvenuta in Rai con la collaborazione di Magnolia spa. L'orchestra è affidata al maestro Pinuccio Pirazzoli che sarà presente anche per il 2019.