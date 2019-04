Chi è Carlo Conti

Carlo Conti nasce nel 1961 a Firenze. È molto apprezzato come conduttore sia radiofonico che televisivo oltre ad essere autore e direttore nel settore dello spettacolo.

LA CARRIERA

Carlo Conti studia ragioneria e lavora subito in banca, ma dopo alcuni anni lascia il posto fisso per abbracciare la passione per la radio come direttore artistico, speaker o disc jockey in varie radio locali. Negli anni ottanta scrive e conduce programmi e trasmissioni anche con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello formando un trio comico.

Ma è la Rai il suo trampolino di lancio, infatti conduce per l'emittente nazionale Discoring, uno show musicale. Poi passa al teatro insieme con il trio di comici formato prima portando il loro talento nelle varie tournée e ottenendo così diversi consensi e tantissimi apprezzamenti. Seguono le conduzioni di alcune trasmissioni come: Big, L'attesa, Giochi senza frontiere, Miss Italia, Sanremo e Sanremo top, Sanremo estate e tanti altri.

Il Carlo nazionale viene inserito nel cast di diversi film e incide il cd musicale Aria Fresca.

Dal 2000 il bravo presentatore conduce: Domenica in, Capodanno Rai Uno, I Raccomandati, l'Eredità, I Migliori anni, Tale e quale e Wind Music Awards.

Pubblica un suo libro intitolato" Noi che...i migliori anni" dove riprende in un certo senso l'omonima trasmissione dagli ascolti stellari.

Nel 2014 Carlo Conti vince il Premio Regia Televisiva per miglior personaggio televisivo.

LA VITA PRIVATA

Carlo perde suo padre quando era ancora piccino e viene cresciuto dalla madre e dai nonni. Ma la sua vita privata per Carlo deve rimanere privata, anche se si sposa con Francesca Vaccaro e hanno un figlio, Matteo.

Quel che si sa per certo è che tifa per la Fiorentina, mentre per quel che riguarda il suo aspetto esteriore il bravissimo conduttore ha pensato di presentarsi sempre abbronzato e non ha tutti i torti!