Chi conduce La Corrida

Ritorna ancora in televisione e sulle reti Rai la divertente trasmissione della Corrida, che dal 1986 andava in onda su Canale 5.

La struttura comunque resta la stessa, ossia semplicemente entusiasmante, dove gareggiano dei concorrenti meglio detti dilettanti allo sbaraglio.

CHI CONDUCE IL PROGRAMMA

Il ruolo di presentatore spetta a Carlo Conti, come già faceva molti anni fa il mitico Corrado. In effetti, sia per il 2018 che per il 2019 Carlo è riuscito a portare sulla Rai questo famoso talent show. Prima di lui però e dopo l'addio di Corrado, l'impegno venne svolto egregiamente sia da Gerry Scotti che da Flavio Insinna.

Oggi invece spetta proprio a Carlo Conti la conduzione del varietà La Corrida, in onda il venerdì dalle 21:25 su Rai 1 fino alla mezzanotte.

Il Carlo nazionale non sarà da solo a portare il timone della trasmissione perché viene aiutato da una bravissima co-conduttrice, Ludovica Caramis, miss Rocchetta e bellezza 2009.

LA CORRIDA

Dal 22 marzo di quest'anno la seconda edizione della Corrida ha già registrato ascolti record, come era successo nel 2018. Lo svolgimento della Corrida è quasi identico all'originale, con il semaforo rosso durante l'esibizione di ogni singolo concorrente e con il semaforo verde per la valutazione del pubblico presente alla trasmissione.

Ci saranno applausi oppure fischi, ma non mancherà certamente un gran finale di puntata con il corpo di ballo e per tutta la durata del programma una Valletta per una sera.

Tutte caratteristiche queste che precludono ad una spensierata serata italiana.