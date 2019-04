Cast di La Vita in Diretta

La Vita in Diretta resta da sempre un bel programma targato Rai 1. Unisce insieme intrattenimento, informazione e spettacolo, ma propone anche diversi temi sociali e argomenti di cronaca.

DI COSA TRATTA LA VITA IN DIRETTA

Negli anni, questa trasmissione che riguarda la fascia pomeridiana dei programmi Rai, ha ottenuto diversi consensi e apprezzamenti

È divisa essenzialmente in tre parti, di cui la prima presenta le vicende riguardanti l'attualità con servizi e dibattiti. Nella parte successiva vengono invece presentati diversi personaggi tra i più famosi, con collegamenti eseguiti dagli inviati del programma, insieme ad aggiornamenti e interviste.

Mentre, il terzo blocco che conclude la trasmissione è dedicato all'analisi dei fatti di cronaca, con l'approfondimento dei temi sociali quali ambiente e vita quotidiana.

IL CAST DE LA VITA IN DIRETTA

Come in ogni programma televisivo il dietro le quinte è rappresentato da un insieme di persone che lavorano per ottenere un eccellente risultato e quindi anche per la trasmissione della Vita in Diretta il cast che la compone non è dato soltanto dai bravi conduttori Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, ma anche e soprattutto dalla Regia che dal 2018 è affidata nelle mani di Nicoletta Chiadroni.

Inoltre, è giusto sottolineare gli autori del programma che sono Piero Vigorelli e Walter Preci.

Pier Lombardo Vigorelli infatti è un giornalista, conduttore e scrittore che per cinque anni è stato sindaco di un comune italiano.

Mentre, Daniel Toaff, in passato, restò dirigente per vent'anni della Vita in Diretta. Venne poi sostituito da Maria Pia Ammirati che fece tornare la trasmissione alla formula precedente e quindi caratteristica degli anni '90.