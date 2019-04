Cast di La Corrida

C'è un simpatico programma televisivo targato Rai 1, ed è proprio quello presentato da Carlo Conti ogni venerdì sera in prima serata. Il suo nome? Non è nemmeno da chiedere perché naturalmente si parla dello storico show della Corrida.

IL CAST

Per conoscere meglio il dietro le quinte della Corrida è bene sapere che questo esilarante programma è coordinato egregiamente dal regista Maurizio Pagnussat, mentre Fabrizio Mainini lavora sulle coreografie. Inoltre, l'orchestra è diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalla sua speciale bravura. E per finire, non si devono dimenticare coloro che conducono con professionalità e simpatia tutto il programma: Carlo Conti e Ludovica Caramis.

Ma anche il pubblico presente in studio rappresenta un elemento fondamentale e importante per la buona riuscita del programma, infatti fa parte del cast della Corrida per giudicare le varie esibizioni dei concorrenti. Non manca nemmeno la Valletta per ogni serata scelta fra il pubblico e il corpo di ballo che segna la fine della trasmissione con un balletto.

CO-CONDUTTRICE

Ludovica Caramis è l'aiuto più gradito per presentare La Corrida insieme a Carlo Conti. La fanciulla in questione è un volto noto dato che è stata professoressa nel 2011 nell'Eredità e Miss Rocchetta bellezza del 2009.

LA VALLETTA

La Valletta della Corrida è una signora scelta fra il pubblico che accompagna i concorrenti sul palco e li presenta. Solo nel 2011 al posto della valletta c'erano i ballerini della Corrida che presentavano e introducevano i concorrenti e le loro improvvisate performance.