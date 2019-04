Cast di Colorado

Una serie di puntate comiche si prospettano per la primavera di Italia Uno. Dopo circa un anno e mezzo di stop, torna sul piccolo schermo lo show Colorado, conosciuto come il programma divertente delle serate Mediaset, che propone l’esibizione di tantissimi comici, con nuove proposte e attività spettacolari che caratterizzeranno il ventennio del programma.

LE ATTESE DEI COMICI 2019

Ebbene sì, Colorado quest’anno compie vent’anni di successi, collezionati da comici che si sono affermati durante gli anni e si sono fatti conoscere per il loro talento sul palco. Quest’anno il cast sarà formato da una quarantina di comici, con new entry e ritorni in scena di volti noti.

Firmato il ritorno di Max Pisu, il cabarettista già noto sul palco di Zelig e protagonista di spettacoli teatrali collezionati tra i 2000 e il 2017. Altro comico atteso è Massimo Bagnato, il principe del nonsense, divenuto famoso per il suo giochetto col il pubblico della mano alzata.

Il cast 2019 vedrà protagoniste moltissime new entry, come il “carabiniere” più famoso del cabaret, Tony D’Ursi reduce dallo show Made in Sud su Rai 2.

Quest’ultimo farà molto parlar di sé proprio per gli sketch programmati con la conduttrice Belen, che assieme al comico, vestirà i panni sexy della collega “appuntato”.

Le altre novità riguardanti tutti i protagonisti della serata arriveranno da diversi programmi tv, come Raffaello Corti che debutterà a Colorado 2019 dopo aver partecipato al talent Tu Sì Que Vales.

Le attese saranno molte, e vedranno i due conduttori, Paolo Ruffini e Belen Rodriguez sempre in prima fila sul palco, pronti ad interagire con i comici commentando le loro performance.

I VETERANI DI COLORADO E LE NEW ENTRY

Alcuni dei veterani del cast 2019 saranno, il Re del Liscio Franco Rossi, il team comico di Pino e Gli Anticorpi, Il Vip’s Gianluca Impastato e i volti femminili di Barbara Foria e niente popò di meno che…l’ex moglie di Paolo Ruffini Claudia Capolongo.

Per quanto riguarda le new entry, ricordiamo anche Flora Canto compagna del comico Enrico Brignano.



Insomma le novità non riguarderanno solo la conduzione che ritornerà ad essere affidata alla coppia Belen-Ruffini, ma le vere e proprie innovazioni si dimostreranno sul palco, dove il cast di comici è già pronto con nuove esibizioni dal sapore innovativo e irriverente.