Giulio Golia è noto soprattutto per essere uno degli inviati storici del programma Le Iene. Con i suoi servizi, infatti, si è attirato spesso anche molte critiche.

Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su chi è Giulio Golia e sulla sua carriera televisiva.

LA CARRIERA DI GIULIO GOLIA

Giulio Golia è nato a Napoli il 7 giugno 1970. Cresciuto a Torre del Greco, comincia a lavorare come cabarettista e come animatore nei villaggi turistici. In televisione debutta negli anni 90 come concorrente de “La sai l’ultima?”, in onda su Canale 5.

Dopo l’esperienza nel programma come barzellettiere, collabora nel preserale Tira&Molla, condotto da Paolo Bonolis, come scalda pubblico. Tra il 1999 e il 2000, lavora alla realizzazione di “Chi ha incastrato Peter Pan?” insieme a Paolo Bonolis.

Entra a far parte del programma Le Iene nel 1998, in particolare realizzando sketch come Giulio Hulko, Toto Fattazzo e Nonno Giulio. Nel 2007 ha anche condotto il Festivalbar insieme ad Elisabetta Canalis ed Enrico Silvestrin.

IL METODO STAMINA E I COLPI DI PISTOLA RICEVUTI IN MANDURIA

Tra i suoi servizi che hanno fatto più scalpore, quello sul metodo Stamina che è stato criticato dalla comunità scientifica. Nel 2011, durante un servizio in Manduria, è stato anche raggiunto da due colpi di pistola (colpevole, poi, sarebbe stato arrestato).

Dal 2016 conduce la puntata domenicale de Le Iene. Nel 2017, poi, ha anche condotto Upgrade, il primo quiz che è entrato nelle case degli italiani. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato con la sua compagna Claudia nel 2013 a Procida. La cerimonia di nozze si è tenuta su una barca a vela.