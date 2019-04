Gianni Sperti è noto per aver partecipato a diversi programmi tv come Buona Domenica. Amici e Uomini e Donne. In realtà, però, nasce come ballerino.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Gianni Sperti: la sua biografia e la sua carriera televisiva.

LA CARRIERA TELEVISIVA DI GIANNI SPERTI

Gianni Sperti è nato il 12 aprile 1973 a Manduria. Cresciuto a Pulsano, si dedica alla danza sin da piccolo. All’inizio si appassiona al tock acrobatico, per poi dedicarsi alla danza classica e moderna all’età di 16 anni.

Il debutto in tv è arrivato quando aveva poco più di 20 anni, notato dal coreografo Garrison Rochelle. Entra così a far parte del corpo di ballo de “La sai l’ultima? Vip”, in onda su Canale 5.

Da quel momento, ha partecipato come ballerino a diversi programma tv come Stelle sull’acqua, Il grande bluff e Buona Domenica.

Nel programma di Maurizio Costanzo, conosce Paola Barale, con cui si è sposato nel 1998. Il loro matrimonio è durato 4 anni. La separazione è avvenuta nel 2002. Proprio sul rapporto con la Barale, il ballerino ha dichiarato: ‘Mi dispiace molto non poter più parlare con lei’.

IL RUOLO DI OPINIONISTA DI UOMINI E DONNA

Dal 2003 è entrato a far parte del programma Uomini e Donne come opinionista al fianco di Tina Cipollari (tuttora è opinionista del programma).

Nel 2001, è entrato a far parte anche del cast del programma Amici, lavorando come ballerino professionista. Tra le sue esperienze televisive, c’è anche la partecipazione al reality La Talpa nel 2005. Un programma che ricorda con affetto e da cui è uscito vincitore.