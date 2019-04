Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, è noto come dj radiofonico e per aver condotto per un periodo il programma Verissimo insieme a Silvia Toffanin. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Alvin: la sua carriera televisiva e la sua vita privata.

LA CARRIERA DI ALVIN

Alberto Bonato, noto come Alvin, è nato a Rho il 18 ottobre del 1977. Il debutto l’ha fatto in tv, precisamente nel 1998, nel programma Disney Channel. Nel corso di questi anni Alvin ha condotto diversi programmi televisivi.

Tra i suoi programmi di maggiore successo, ci sono Top of the Pops e Cd:Live. Tra il 2009 al 2016, però, Alvin si è dedicato interamente al programma Verissimo, collaborando come inviato e intervistando anche personaggi di fama internazionale.

Ha anche debuttato come inviato nel reality L'Isola dei Famosi, nel quale è presente tuttora.

Negli ultimi mesi era stata annunciata la sua partecipazione al reality come concorrente, per poi svelare il suo vero compito: essere un inviato segreto.

LA VITA PRIVATA DI ALVIN

Durante il percorso televisivo, però, Alvin non ha mai abbandonato la radio, un’altra sua grande passione. Da molti anni collabora con Radio 105, un’emittente a cui è molto affezionato, diventando una delle voci di punta con il programma 105 Music & Cars.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la moglie Kali, conosciuta a Lignano Sabbiadoro. Dalla loro storia d’amore sono nati due bambini: Tommee e Ariel. Il matrimonio con Kali è stato organizzato in soli 4 mesi. Secondo la moglie, inoltre, tra in suoi difetti più grandi ci sono l’essere pignolo e preciso.