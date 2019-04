Amici di Maria De Filippi è un programma che va in onda dal 2001 su Canale 5. Lo scopo del programma è quello di dare la possibilità agli allievi di realizzare il proprio sogno e, quindi, di diventare cantanti o ballerini professionisti. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul cast di Amici.

CHI È ALESSANDRA CELENTANO

A condurre il talent più famoso d’Italia c’è Maria De Filippi che ha fatto il suo debutto in tv nel 1992, per poi consolidare il suo successo con programmi di successo come Uomini e Donne e C’è Posta per te. Ad Amici, nel corso di questi anni, ci sono stati anche tanti insegnanti che si sono alternati nell’insegnamento.

Tra le insegnanti più longeve, però, c’è senza dubbio Alessandra Celentano, una coreografa ed ex ballerina.

La Celentano ha studiato danza sin da bambina, perfezionandosi all’Opera di stato di Budapest. Dopo aver ottenuto una borsa di studio e aver frequentato il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, entra nell’Aterballetto. Nel corso degli anni è diventata maître de ballet nei maggiori teatri d'Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli.

CHI È GARRISON

Presenza storica nel cast di Amici anche quella di Garrison Rochelle, un ballerino, coreografo, cantante e insegnante statunitense. Nato nel 1955 in Texas, ha frequentato la Southern Methodist University a Dallas.

La sua carriera è cominciata come ballerino e ha recitato e danzato in importanti musical come Dancin’, sotto la direzione di Bob Fosse. Qualche tempo dopo, in seguito alla conoscenza con Brian Bullard, ha formato il suo Brian & Garrison.

La proposta di insegnare ad Amici è arrivata nel 2001, dove si occupa di danza moderna.