Chi è Paolo Ruffini

Attore, comico, sceneggiatore e regista, Paolo Ruffini inizia la sua carriera come attore debuttante nel film di Virzì, Ovosodo, una commedia toscana che tratta del periodo delicato dell’adolescenza.

Nel 2012 Ruffini si appresta ad approdare sul piccolo schermo come conduttore del programma Select di MTV, un video juke box interattivo che ascolta le richieste musicali del pubblico a casa. Dopo essersi affermato come presentatore di svariati cult del canale MTV, sbarca nelle reti Rai in veste di ospite comico nel programma musicale Bla Bla Bla e ancora come conduttore tv nell’edizione 2005 del programma Stracult, trasmissione televisiva incentrata sulla storia del cinema.

Dopo una serie di partecipazioni in cast teatrali come Dé Rocky Horror picture show, Ruffini giunge negli schermi Mediaset nel 2011, conducendo con Belen Rodriguez il programma Colorado; la sua conduzione fin da subito piacque molto agli sceneggiatori che lo scelsero anche nell’edizione successiva di Colorado 2012.

Nel 2014 viene scelto come conduttore del galà David di Donatello, dove tutt’ora viene ricordato per la gaffè con Sofia Loren dopo averle dato l’epiteto di “topa”.

La carriera di attore però prevale immancabilmente partecipando ad oltre a 22 film di noto successo e portando sempre in alto la vena comica del cinema italiano.

La carriera di regista sceneggiatore invece, inizia nel 2013 con il film remake Fuga di Cervelli, continuando con i film 2014 intitolati Tutto Molto bello e Resilienza.

Ultime uscite, il cinepanettone 2017 Super Vacanze di Natale con Christian De Sica ed Ezio Greggio e come ultimo il documetario Up and Down- un film normale, che lo vede impegnato nel sociale, dove cinque attori con la sindrome di Down raccontano la loro avventura a teatro.

Ora Paolo Ruffini è impegnato nella conduzione di Colorado 2019 e nel film con Fausto Brizzi Modalità Aereo in uscita nelle sale dal 21 febbraio 2019.

BIOGRAFIA

Toscano doc, Paolo Ruffini, classe ’78, nasce a Livorno con una passione innata per il cinema.

40 anni compiuti a novembre, occhi azzurri penetranti e viso simpatico, il bel toscano ha una lunga carriera alle spalle che lo ha visto abbracciare il mondo del cinema in ogni angolatura.

Dopo la partecipazione a diversi spot pubblicitari come quella dei Kinder Cereali e Olidata, diviene fondatore di un’associazione di organizzazione eventi cinematografici dove produce documentari e si propone in veste di attore per vari spettacoli. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è datato 2012 grazie alla sua parlantina fluente e alla sua preparazione televisiva che lo incoronano vincitore al concorso Cercasi VJ su MTV.

Dall’evento di debutto, la sua carriera è in continua discesa, prima con le collaborazioni Rai sempre nel campo musicale e cinematografico, poi in Mediaset dove si assicura la conduzione di Colorado per sette anni, dal 2011 al 2019.

Oltre alla carriera cinematografica, con film e documentari dall’impronta comica, Paolo Ruffini si riconosce anche per le doti di scrittura. Già a partire dal 2003 pubblica il suo primo libro Cosa vuol dire Prisse, un libro dove esterna la sua passione innata per il mondo del cinema.

VITA PRIVATA

La vita privata del personaggio si intreccia con la sua carriera quando sul palco di Colorado conosce Diana del Bufalo. L’attrazione tra i due è talmente forte che Paolo decide di mettere in discussione il suo matrimonio con l’attrice Diana Campolongo con cui sti staccherà definitivamente nel 2015.

Ora i rumors parlano di rottura anche per la coppia Ruffini Bufalo, già nell’occhio del ciclone per una scappatella della Bufalo con un chirurgo plastico.

Conosciutissimo per il suo blog di tatuaggi strani, ha particolarissimi tatuaggi su tutto il corpo che dichiarano amore incondizionato per diversi personaggi del cinema come Willy e il Coyote, I Griffin, e il suo mito televisivo Corrado con in mano il telegatto.