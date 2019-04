Chi conduce Colorado

Regista, sceneggiatore, attore e comico: sarebbe riduttivo voler descrivere in così poche parole la persona di Paolo Ruffini, il bel ragazzo livornese scelto nuovamente alla guida del programma Colorado di Italia Uno, in onda in prima serata il 28 marzo 2019.

Interviste, pubblicità e anticipazioni hanno già svelato il timone della conduzione: i presentatori 2019 del programma saranno ben 5. Oltre al veterano Ruffini, saranno presenti la show girl Belen Rodriguez, la “Scintilla” Gianluca Fubelli e il duo comico PanPers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino.

Dopo circa un anno e mezzo di stop, l’appuntamento divertente di Italia Uno, torna in prima serata con uno scatenato Paolo Ruffini alla guida del programma da ben oltre 7 edizioni.

La coppia principale che guiderà lo show sarà composta proprio dal bel toscano che affiancherà la sexy argentina appena reduce dal programma Sanremo Young che l’ha vista impegnata nel piccolo schermo rai sino a metà febbraio.

IL RITORNO DI BELEN

Belen Rodriguez ritorna protagonista del programma che l’ha vista presentatrice per ben due edizioni con lo stesso Paolo Ruffini del 2011-2012. Dopo la conduzione 2018 di Federica Nargi, Belen ritorna sul palco di Colorado promettendo una conduzione molto lontana dai soliti schemi di presentazione.

La stessa Belen ha anticipato il suo impegno al programma in numerose storie Instagram che la ritraggono negli studi Mediaset di Cologno Monzese in compagnia di suo figlio Santiago. Oltre alle anticipazioni sui social, diverse interviste della show girl non si sono fatte attendere: Tv Sorrisi e Canzoni, scrive di come la bella modella tenterà di proporre una chiave autoironica della conduzione di Colorado, dove si vedrà partecipe di numerosi sketch di coppia con il suo braccio destro alla conduzione.

I PANPERS

Giovanissimo duo comico composto da una coppia di cabarettisti cantanti: i PanPers ritorneranno per questa edizione sul palco di Colorado, non solo come comici, ma bensì come co-conduttori del programma.

Esordienti sul palco di Colorado già nel 2009, i PanPers hanno visto decollare la loro fama grazie al loro canale YouTube raggiungendo milioni di visualizzazioni con parodie comiche di diverso genere.



Questa edizione 2019, li vedrà superprotagonisti con molte esibizioni durante il corso del programma, dove interagiranno sia con il pubblico, sia con gli stessi conduttori principali assicurando uno spettacolo giovanile alla portata di tutta la famiglia.

LA SCINTILLA GIANLUCA FUBELLI

Squadra vincente non si cambia! Ed ecco che nel 2019 è arrivata la conferma della Scintilla Gianluca Fubelli, che salirà sul palco di Colorado con gli altri presentatori per condurre il programma.

Questo divertentissimo personaggio assicurerà la vera ventata comica dello show facendo risaltare la propria comicità ad ogni intervento, punzecchiando di tanto il tanto lo stesso Paolo Ruffini con prese in giro e frecciatine divertenti.