Quante puntate ha Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è una famosa seria andata in onda per la prima volta l’8 dicembre 2015 su Rai 1. Ambientata a Milano negli anni ’50 e racconta la storia del magazzino ‘Il Paradiso delle Signore’ dove lavora la bella Teresa che, dopo essersi trasferita dalla campagna per trovare un futuro migliore, s’innamora del proprietario del magazzino e suo capo Pietro Mor.

Pietro però sposerà Andreina Mandelli, figlia di un banchiere: un matrimonio destinato a finire presto dato l’amore di Pietro per Teresa. Dopo la fine del matrimonio insorgono anche problemi economici e Pietro è costretto a vendere il Paradiso proprio alla sua ex-moglie.

Scopre inoltre che il negozio viene usato come copertura per traffici di droga e che il suo socio è un mafioso: quest'ultimo, per vendicarsi, spara a Pietro e lo uccide.

Dopo due anni dall’omocidio il migliore amico di Pietro, Vittorio Conti, riaprire ‘Il Paradiso delle Signore’ chiedendo aiuto alla ricca famiglia milanese dei Guarnieri. quest’aiuto che porterà però nuovi problemi e colpi di scena.

QUANDO VA IN ONDA IL PARADISO DELLE SIGNORE

Dopo il grande successo della serie tv Il Paradiso delle Signore è tornato il 10 settembre 2018 sottoforma di soap opera. Viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai Uno alle 14 arricchendo il palinsesto pomeridiano Rai. La scelta è di trasmettere la soap dopo il telegiornale e in contrapposizione con la soap di Mediaset ‘Una Vita’.

Il Paradiso delle Signore però avrà una vita più corta delle altre soap: con 180 puntate finite di girare da poco e che andranno in onda a maggio 2019. A confermare la chiusura delle riprese è stato proprio il protagonista Alessandro Tersigni attraverso Instagram postando le foto di camerini e la frase: ‘Eccoci qua. L’ultimo sguardo al camerino, a questi studi che ci hanno ospitato fino ad adesso, per nove mesi. È stata un’esperienza bellissima e ringrazio tutti. Grazie a tutti voi, che ci avete reso questa avventura una cosa meravigliosa’.

QUANTE SONO LE PUNTATE DELLA SERIE?

Il Paradiso delle Signore conta:

20 puntate della prima serie televisiva,

20 puntate della seconda,

180 puntate della soap opera pomeridiana.

La soap opera può essere vista anche in streaming su RayPlay: la puntata che va in onda su Rai Uno viene, infatti, caricata lo stesso pomeriggio dalle 17.30 sulla piattaforma online della Rai. Le puntate vanno in onda anche su Rai Premium ogni sabato dalle 10.05 con ben cinque episodi.