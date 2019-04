Il suo è sicuramente uno dei volti più familiari del piccolo schermo e la sua simpatia ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani: Giancarlo Magalli è il presentatore de I Fatti Vostri da tantissimi anni ma nel corso della sua carriera ha partecipato, come conduttore o come autore, a tantissime altre trasmissioni di successo. Ecco chi è Giancarlo Magalli.

UNA LUNGA CARRIERA IN TV: CHI È GIANCARLO MAGALLI

Nato a Roma nell'estate nel 1947, Giacarlo Magalli è noto al grande pubblico per essere uno dei conduttori più apprezzati, ma il suo curriculum va ben oltre questo ruolo: nell'arco della sua carriera Magalli è stato anche autore televisivo, commediografo, sceneggiatore, doppiatore e attore.

Il suo debutto in Rai avvenne nel 1977 come autore di Non Stop, un programma che viene ricordato come uno dei più innovativi di sempre e per essere stato il trampolino per alcuni dei più importanti talenti del mondo dello spettacolo italiano.

Tra i tanti programmi di cui è autore ci sono anche Pronto Raffaella, andato in onda tra il 1983 e il 1985, e il suo erede Pronto, chi gioca, su Rai Uno dal 1985 al 1987, di cui è stato anche conduttore per un breve periodo.

L'esordio come conduttore in Rai avvenne nel 1982 con Illusione, musica, balletto e altro; l'elenco delle trasmissioni condotte è lunghissimo: giusto a titolo di esempio si possono menzionare Fantastico, Lunapark, Domenica In, Mezzogiorno in famiglia e, ovviamente, I Fatti Vostri.

NON SOLO CONDUTTORE E AUTORE, MA ANCHE ATTORE E DOPPIATORE

Forse non tutti lo sanno, ma Giancarlo Magalli è anche un attore: ha recitato in vari film come Nerone del 1977 e Sturmtruppen II del 1982, e ha preso parte a diverse fiction per la televisione, tra cui 7 vite (2009) e L'ispettore Coliandro, dove interpreta se stesso in un episodio della quinta serie.

È sua la voce fuori campo del reality show Il collegio ed è stato anche doppiatore delle versioni italiane di due opere della Disney: Hercules (Filottete) e Il libro della giungla (King Louie).