Quante puntate ha Beautiful

Brooke, lo scandalo va a nozze Brooke, lo scandalo va a nozze Kelly Lang, conosciuta per il ruolo della mangiatrice di uomini della famiglia Forrester, compie 55 anni. Per il suo compleanno abbiamo deciso di festeggiarla ripercorrendo le sue tormentate love story del suo personaggio in Beautiful. Kelly Lang, conosciuta per il ruolo della mangiatrice di uomini della famiglia Forrester, compie 55 anni. Per il suo compleanno abbiamo deciso di festeggiarla ripercorrendo le sue tormentate love story del suo personaggio in Beautiful.