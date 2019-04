Il paradiso delle signore cast

Il Paradiso delle Signore è andato in onda per la prima volta l’8 dicembre 2015 su Rai 1.

Creato da Monica Vullo ha raggiunto la terza stagione e, dopo essere stato trasmesso come serie televisiva in prima serata, dal 10 settembre 2018 va in onda con il nuovo format di soap opera.

Trasmesso in fascia pomeridiana da Rai 1 dalle 15.30 dal lunedì al venerdì, il Paradiso delle Signore continuerà a tenere incollati al piccolo schermo molti telespettatori.

LA TRAMA DELLA SERIE

Il Paradiso delle Signore è ambientato nella Milano bene degli anni ’50 e racconta le vicende amorose di Teresa, giovane e avvenente commessa, e Pietro Mori, titolare della boutique d’abbigliamento ‘Il Paradiso’ dove Teresa lavora e di cui la ragazza s’innamora. Pietro però per vicissitudini economiche è costretto a sposare la figlia di un banchiere, Andreina Mandelli, dalla quale poi divorzia per tornare tra le braccia di Teresa.

L’ex moglie cerca di screditare la boutique di moda dell’amato e per questo si rivolge a Vittorio Conti, pubblicitario del magazzino. Le complicazioni arrivano quando Pietro scopre che il suo socio è un mafioso e il suo magazzino è usato come copertura per traffici di droga. Inoltre le difficoltà economiche lo costringono a chiedere un prestito a un usurario che, non vedendosi corrisposte le rate dei pagamenti, fa rapire Teresa e, per liberarla, Pietro è costretto a vendere il magazzino ad Andreina.

Durante l’addio al magazzino l’ex socio di Pietro torna e, volendosi vendicare, spara a Pietro che muore.

LA SOAP: DUE ANNI DOPO

La soap opera pomeridiana prende avvio due anni dopo i fatti successi alla fine della serie con il sogno del migliore amico di Pietro, Vittorio Conti, di riaprire il ‘Paradiso delle Signore’ chiuso dall’assassinio. Per riaprirlo, però, ha bisogno di soldi e finirà con allearsi con la ricca famiglia milanese dei Guarnieri. Alleanza che porterà nuovi problemi e colpi di scena.

CHI È TERESA IORIO

Teresa Iorio è una donna determinata che non vuole arrendersi alle condizioni di sottomissione delle donne e perciò scappa dalla campagna per andare a lavorare in città e costruirsi un futuro. È presto punto di riferimento del Paradiso delle Signore, invidiata dalle donne e ammirata dagli uomini.

Teresa è interpretata da Giusy Buscemi, classe 1993, vincitrice della 73^ edizione di Miss Italia. Nata a Menfi si dedica al cinema e alla fiction interpretando film come ‘Fratelli Unici’ e ‘Il ragioniere della mafia’. È presente anche nelle fiction di ‘Don Matteo’, ‘Un passo dal cielo’, ‘La dama velata’ e ‘Il giovane Montalbano’.

CHI È PIETRO MORO

Pietro Moro è il proprietario del Paradiso della Signore: uomo attraente ed elegante che conserva nel cuore misteri oscuri.

È interpretato da Giuseppe Zeno, attore di origini napoletane nato nel 1976, inizia la sua carriere nel teatro. In televisione lo si vede debuttare nella serie Incantesimo e Un posto al sole. Ha preso parte a numerose serie televisive tra cui L’onore e il rispetto, Gente di mare, Squadra antimafia, Le mani dentro la città e Scomparsa.

CHI È VITTORIO CONTI

Vittorio Conti è il consulente pubblicitario di Pietro e suo grande amico. Donnaiolo e frustato dalla sua vita non riesce a conquistare Teresa e questo provoca grande gelosia nei confronti di Pietro. Dopo la morte di quest’ultimo sarà lui proprietario del Paradiso delle Signore.

È interpretato da Alessandro Tersigni, ex vigile del fuoco romano classe 1979, diventato famoso con la settima edizione di Grande Fratello. In tv ha partecipato a numerose serie come I Cesaroni, Un medico in Famiglia e al film Scusa ma ti voglio sposare.

CHI È ANDREINA MANDELLI

Ricca e altera figlia di un importante banchiere milanese, Andreina Mandelli si innamora di Pietro e fa di tutto per sposarlo, anche andando contro il padre. Il matrimonio fra i due però è un fallimento e una lite la porta a sparare a Pietro e a fuggire in America. Tornata in Italia dopo la morte del padre acquisisce la banca e compra il Paradiso delle Signore ormai in fallimento.

È interpretato da Alice Torriani, classe 1984 nata a Rozzano, che ha recitato nel film Amore 14 e Dieci Inverni. Ha lavorato con maestri del teatro italiano e internazionale, tra i quali Luca Ronconi, Romeo Castellucci, Antonio Latella. Alice ha partecipato anche a numerose serie televisive tra cui Ris Roma, Il Commissario Montalbano, Una grande famiglia 3, Tutto può succedere.

CHI SONO LE VENERI DEL PARADISO DELLE SIGNORE

Commesse bellissime, ammirate e invidiate sono chiamate le ‘Veneri’ e le principali sono:

Lucia Gritti , interpretata da Lorena Cacciatore ,

, interpretata da , Anna Imbriani , interpretata da Giulia Vecchio ,

, interpretata da , Silvia Maffeis interpretata da Silvia Mazzier i,

interpretata da i, Letizia Toscano interpretata da Sara Cardinaletti ,

interpretata da , Concetta Amato interpretata da Neva Leoni ,

interpretata da , Lisa Conterno interpretata da Desirée Noferini.

CHI È LA DIRETTRICE

Severa e rispettata da tutti la direttrice delle prime due stagioni della serie è Clara Mantovani. Single e sola, illusa e abbandonata da un uomo sposato da cui aveva avuto una figlia, costretta a lasciarla in orfanotrofio, sente la sua vita cupa e dolorosa.

Ritrova però la figlia e la aiuta a trovare lavoro nel magazzino. È interpretata da Christiane Filangeri, nata in Germania nel 1978 e discendente dalla nobile famiglie dell’illuminista Gaetano Filangeri, inizia la sua carriere dopo il terzo posto a Miss Italia nel 1997.

Recita in numerose serie tv tra cui La Squadra, Una donna per amico, Amanti e segreti, Ho sposato uno sbirro, I Cesaroni e Eravamo solo Mille.