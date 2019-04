Beautiful cast 2019

Beautiful (the Bold and the Beautiful il titolo originale) è una serie televisiva americana di grande successo che ha debuttato il 23 marzo 1987. Creata da William e Lee Phillip Bell in Italia è stata trasmessa nel 1990 su Rai 2 e dal 1994 su Canale 5.

La soap opera è ambientata a Los Angeles e tratta le vicende della famiglia Forrester che possiede una nota casa di moda.

I personaggi principali sono Eric e Stephanie Forrester (oggi morta nella serie) con i loro figli e le diverse trame amorose che si intrecciano negli anni soprattutto con le sorelle della famiglia Logan.

Una delle principali è senza dubbio l’eterna storia d’amore tra Ridge e Brooke fatta di diversi matrimoni e tradimenti. La Forrester è anche in diretto contrasto con un’altra casa di moda, la Spectra Fashion che per molti anni con la patriarca Sally ha tentato di rubarne le creazioni e, negli ultimi anni, è tornata alla ribalta con la nipote.

Negli ultimi tempi le vicende si sono arricchite con l’entrata di Bill Spencer nelle dinamiche della soap e dei sui figli che, a fasi alterne, si insidiano nelle trame amorose dei Forrester e delle Logan.

CHI È ERIC FORRESTER

Interpretato da John McCook è nella serie dal 1987 ed interpreta Eric Forrester, il patriarca della famiglia.

Nella vita reale ha avuto tre matrimoni e ama cantare, oltre ad aver partecipato a altre soap opera tra cui, le più famose, Febbre d’amore, Love Boat, Tre cuori in affitto e la Signora in Giallo.

CHI È RIDGE FORRESTER

Interpretato da Thorsten Kaye, che ha sostituto il famosissimo Ron Moss, è nato in Germania e cresciuto in Inghilterra.

Trasferitosi negli USA per studiare si è laureato in discipline artistiche per poi conseguire un master in Teatro. Dapprima attore teatrale entra a far parte del cast di One Live to Live ricevendo anche due nomination agli Emmy.

CHI È BROOKE LOGAN

Interpretata da Katherine Kelly Lang è figlia di del campione olimpico di salto in lungo Keith Wegeman e dell’attrice Judith Lang. Suo nonno, Charles Lang, fu uno dei piùgrandi produttori cinematografici di Hollywood, vincitore di un oscar nel 1932.

Katherine è cresciuta a Los Angeles iniziando da piccolissima nelle pubblicità e appassionandosi sempre di più alla recitazione è entrata a far parte dei cast di Magnum P.I. e Happy Days per poi diventare eroina indiscussa di Beautiful.

Appassonata di sport, ama la mountain bike, la corsa e il triathlon. Si è da poco lanciata anche nel mondo della moda disegnando una sua collezione di caftani in seta.

CHI È STEFFY FORRESTER

Interpretata da Jacqueline MacInnes Wood, è nata a Windsor in Ontario (Canada). A 18 anni si trasferisce a Toronto per seguire il suo sogno di diventare attrice.

Si iscrive alla Ryerson University, centro di ‘Arts and the Armstrong Acting Studio’ e prende parte a serie televisive come Arrow, Anger Management e Castle. Fa parte di film come Final Destination 5, End of the Hell, Skyrunners.

CHI È BILL SPENCER

Interpretato da Don Diamont, prima di apparari in Beautiful, ha interpretato "Brad Carlton" in Young and the Restless e "Carlo Forenza" in I Giorni della Nostra Vita.

Ha partecipato anche alle serie: Anger Management e Marco Polo, Baywatch, e The Fall Guy. Originario di New York, Diamont attualmente vive a Los Angeles con sua moglie, Cindy Ambuehl Diamont, e i loro figli.

CHI È LIAM SPENCER

Interpretato da Scott Clifton, vive a Los Angeles con sua moglie, Nicole, e il loro figlio, Ford. Clifton è apparso come "Schuyler Joplin" su One Life to Live dal 2009 - 2010 e "Dillon Quartermaine" su General Hospital dal 2003 al 2007. Nel 2017 è stato il primo uomo a vincere l’Emmys per le soap opera in tutti e tre i livelli di recitazione: younger, supporter e lead.

Scott è apparso in molti film come Juding Amy, Undressed e Roswell.Al cinema ha preso parte a The Death Strip, Arizona Summer e Terminal Error.

CHI È WYATT SPENCER

Interpretato da Darin Brooks, è nato e cresciuto a Honolulu, nelle Hawaii. Ha iniziato a recitare come "Principe" di Rapunzel nella produzione di Into the Woods.

Si è iscritto a corsi di recitazione e si è trasferito a Los Angeles per perseguire la sua carriera. Prima di entrare in Beautiful Brooks ha interpretato "Alex Moran" nella serie acclamata dalla critica Blue Mountain State e "Max Brady" in Days of Our Lives, per il quale ha vinto un premio Daytime Emmy nel 2010 come "Outstanding Younger Actor in una serie drammatica.

CHI È HOPE LOGAN

Interpretata da Annika Noelle, è cresciuta nei sobborghi di Boston, nel Massachusetts, e si è innamorata della recitazione in giovane età.

Ha trascorso i suoi primi anni di carriera sul palco della Geffen Playhouse e del Kennedy Center. Il suo lavoro nel cinema e nella televisione comprende film come Jersey Boys di Clint Eastwood, il ruolo di "Abbi" nella serie televisiva di ABC Family, oltre a essere Sean Astin e JoBeth Williams nel film Love's Christmas Journey.

Quando non recita, Annika è un sostenitrice della conservazione ambientale e del benessere degli animali; fa volontariato nei rifugi locali e con la Wildlife Friends Foundation della Thailandia si batte a sostegno del salvataggio e della riabilitazione di elefanti e altri animali selvatici.

CHI È KATY LOGAN

Interpretata da Heather Tom, è nata in Illinois e e ha iniziato a recitare nelle pubblicità all'età di due anni. Quando aveva dieci anni, si trasferì con la famiglia a Seattle, e iniziò a ballare con il Seattle Pacific Ballet. A13 anni, sua madre si trasferì per tentare la fortuna a Hollywood: Heather e i suoi fratelli ebbero immediato successo e trovarono subito dei lavori nella Città degli Angeli.

Heather ha preso lezioni di recitazione al Young Actor's Space pagando con i soldi guadagnati lavorando in un negozio di biscotti. Ha lavorato in molte serie televisive tra cui Ugly Betty, All My Children, David E. Kelley’s The Wedding Bells, Criminal Minds, Rizzoli & Isles, The Mentalist, Monk, Law & Order. È apparsa in numerosi spettacoli di premizione, talk show e giochi, tra cui The Talk, Hollywood Squares, SoapTalk e ha co-condotto due volte su The View di Barbara Walters.

Nel 2012, Heather Tom ha stabilito un record come l'unica attrice nella storia della televisione a vincere un Emmy in tutte e tre le categorieper attori: Younger, Supporting e Lead Actress, secondo l'Accademia Nazionale delle Arti e delle Scienze della Televisione. Heather detiene anche il record per essere stata la più nominata all'Emmy sotto ai 40 anni.

Attiva anche socialmente, nel 2003, Heather ha creato Daytime for Planned Parenthood, un comitato che promuove il diritto di scelta di una donna e l'accesso alle cure mediche. Estremamente attiva anche con enti di beneficenza come Project Angel Food, Broadway Cares / Equity Fights AIDS, AIDS Project Los Angeles e Tuesday's Child, Heather condivide la sua passione per la recitazione con persone in tutto il paese, insegnando ai giovani aspiranti attori improvvisazione, studio di scena e lavoro sul campo. Heather è molto attiva politicamente: nel 2008, ha lavorato alle campagne di Hillary Clinton e di Obama.

CHI È QUINN FULLER

Interpretata da Rena Sofer, ha iniziato la sua carriera di attrice dopo essere stata scoperta per le strade del Greenwich Village a New York quando aveva 15 anni.

La sua carriera è iniziata nelle soap Another World and Loving. È stata presto scelta da Sidney Lumet in A Stranger Among Us e da allora ha lavorato attivamente sia in televisione che al cinema. Ha recitato in Covert Affairs, NCIS, Two and a Half Men, Heroes, 24, Ed, Just Shoot Me, Melrose Place, Seinfeld e, più recentemente, come "Queen Eva" in Once Upon A Time.

Nel 1995, la Sofer ha vinto un "Daytime Emmy" per la sua interpretazione di "Lois Cerullo" in General Hospital. Sofer vive a Los Angeles con le sue figlie e i loro amati cani.