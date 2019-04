Anche per quest'anno la Vita in Diretta presenterà al pubblico italiano nuovi pomeriggi, ricchi di notizie e spettacolo.

I conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sempre sorridenti, si alternano i compiti con disinvoltura, tanto che ci sono già numerosissime persone interessate ad assistere al programma dal vivo. In effetti, dall'autunno 2018 la nuova stagione dell'appuntamento pomeridiano di RAI 1 si tinge di nuovi colori, con uno studio rinnovato e ritmi diversi.

La nuova edizione è in onda dalle 16:50 per un full immersion nell'attualità, ma anche nel costume, cronaca e società, scienza, futuro e ambiente che rappresentano i nuovissimi temi del dibattito televisivo.

Non mancano gli ospiti e gli opinionisti che renderanno accogliente il salotto di Rai 1, perché anche le persone comuni qui si confrontano sulle sfide quotidiane. Inoltre, i telespettatori saranno coinvolti in modo completo, per un intrattenimento che trascina sia il pubblico da casa che quello in studio.

COME CONTATTARE LA VITA IN DIRETTA

Per contattare la Vita in Diretta basta entrare nel sito dei casting Rai www.casting.rai.it se si vuole partecipare di persona, mentre per parlare con la redazione occorre entrare nel sito della RAI www.rai.it nella sezione Contatti; completare quindi il Form e scegliere nelle Opzioni La Vita in Diretta.

Invece, per mandare una propria storia al programma scrivere e inviare una email a lavitaindiretta@rai.it.

Alla fine, è davvero molto semplice contattare la trasmissione, sia per seguire lo show più da vicino che per presentare le proprie storie personali oppure per chiedere qualunque cosa sui commenti della cronaca rosa e nera di questo interessante contenitore giornalistico.