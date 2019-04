Chi è Tiberio Timperi

C'è un presentatore dallo sguardo assai intrigante nato nel 1964, che è giornalista oltre ad essere conduttore radiofonico e televisivo. Si parla infatti di Tiberio Timperi che inizia la sua carriera in varie radio per poi condurre telegiornali sia per un'emittente romana che per Telemontecarlo.

Il passo successivo fu quello di lavorare per Mediaset al Tg4 e poi per Studio Aperto. Presenta diversi programmi TV come Cuori d' oro e Buona sera. Ma dal 1997 preferisce la RAI dove potrà condurre per 14 anni il famoso Mezzogiorno in famiglia.

UN LUNGO PERIODO DI ASSENZA

Per 10 anni il bravo conduttore televisivo Tiberio Timperi non fu più presente sul piccolo schermo. In questo periodo scrisse 3 libri per poi tornare al timone, dopo questo lungo periodo di assenza, di un programma su Rai 2.

In seguito, presenta Uno Mattina e Verdetto finale, quando nel 2017 prende il posto di Marco Liorni nella Vita in Diretta con a fianco Francesca Fialdini.

VITA PRIVATA

Il bravo presentatore sembra che non abbia nessun amore in corso, tanto che la sua vita privata si concentra sul figlio Daniele. Separato da Orsola Gazzaniga, sua ex moglie, combatte una causa legale che sembra non avere mai fine dato che Tiberio vorrebbe vedere il figlio senza essere costretto a orari e giorni da rispettare.

Comunque sia, diventa un giornalista professionista e conduce trasmissioni culturali molto interessanti come Quando c'è la salute, che mette in risalto diversi approfondimenti medici, oltre al programma scientifico Galileo e ad una rubrica sui motori.