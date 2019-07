DOMANDA: Secondo lei in questo Mondiale si è visto un miglioramento tecnico del movimento?

RISPOSTA: No, secondo me no. Sicuramente non rispetto a Canada 2015 Anzi, hanno deluso il Canada, l'Australia, il Brasile, persino la Francia che ha organizzato il Mondiale. Hanno sorpreso la Norvegia, la Svezia e l'Olanda. E l'Italia.

L'Olanda dimostra che si può crescere tanto e velocemente.

Da quando ha vinto gli Europei nel 2017 è cresciuta molto. Molte giocatrici sono andate a giocare all'estero nelle squadre più forti e questo ha portato un ulteriore miglioramento.

Gli Stati Uniti restano imbattibili?

Mah... Gli Stati Uniti che fanno un gol e si mettono a 5 dietro per me sono qualcosa di ridicolo. Una squadra incapace di mantenere il vantaggio tramite il possesso palla è ridicola.

Qualcosa nelle gerarchie sta cambiando?

Non credo, piuttosto c'è una spiegazione per tutto. L'Australia ha cambiato allenatore due mesi prima del mondiale. Quello nuovo non sapeva nulla, non hanno presentato il solito gioco, giocavano con le palle lunghe. Il Brasile ha problemi con l'allenatore e prima del Mondiale non vinceva da un anno. Forse un po' hanno deluso la Germania e la Francia, ma non credo che le gerarchie stiano cambiando, al di là dell'Olanda. Se parliamo della Francia, poi, il Lione per la quarta volta consecutiva la Champions League, non mi sembra che la Francia sia in crisi.

E all'Italia cosa manca per entrare tra le top?

Forse l'ultima partita non si è giocata al meglio, sono stati cambiati troppi ruoli alle giocatrici ma c'è da dire che avevamo contro un'Olanda che ha giocato bene e la nostra Nazionale non ha sfigurato. Bisogna allargare la base, non c'è niente da fare. Le squadre più forti hanno un maggior numero di giocatrici rispetto all'Italia.

La presenza dei club professionistici maschili può aiutare e consolidare questa crescita?

Chiaramente.

Se dovesse inserire una giocatrice dell'Italia in un ideale top 11, chi sceglierebbe?

Ce ne sono diverse. Fare un nome secondo me non sarebbe corretto e giusto, anche perché poi nelle 11 top uno mette le esponenti delle quattro semifinaliste. Personalmente farei un plauso a tutte. Magari, questo sì, mi dispiace per due giocatrici che potevano essere al Mondiale e non l'hanno giocato: Lisa Alborghetti del Milan e Tatiana Bonetti della Fiorentina.

Quali sono le giocatrici che l'hanno sorpresa di più?

Karina Sævik, centrocampista della Norvegia; Lina Hurtig, centrocampista della Svezia; Caroline Hansen, attaccante della Norvegia; Debinha, attaccante del Brasile; Amel Majri, laterale di difesa della Francia. Queste giocatrici hanno mostrato di avere qualcosa di più, tecnicamente, rispetto alle altre. Ovviamente escludendo le star già conosciute.