Come sta il calcio femminile nel resto del mondo

Quattro di loro sono giunte fino alle semifinali, una ha ospitato la rassegna dimostrando enormi progressi, un'altra è uscita un po' a sorpresa ai quarti ma resta oro olimpico in carica. Il Mondiale di calcio femminile Francia 2019 ha fatto da termometro allo stato di salute del movimento globale, confermando che tra le vecchie gerarchie c'è qualcosa di nuovo che si muove. L'Italia, eliminata ai quarti ma omaggiata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un esempio di movimento in rapida ascesa. Non l'unico e nemmeno il più eclatante, tra club professionistici e giocatrici dilettanti per legge. Come sono messi i Paesi più all'avanguardia?

GLI STATI UNITI E IL TITLE IX

La storia del successo del calcio femminile negli Stati Uniti ha un anno di inizio chiaro. Nel 1972, infatti, il Title IX cambia per sempre la storia di tutte le donne americane che fanno sport, obbligando per legge i college a investire nelle attività femminili lo stesso identico budget stanziato per quelle maschili. Arrivano così coach migliori e strutture di allenamento più adeguate e i numeri delle calciatrice crescono vertiginosamente, passando dalle 700 praticanti nelle scuole superiori del 1971 alle 390.482 registrate nel 2018. Una base notevole che ha permesso alle americane di avvantaggiarsi enormemente. Nel 1999 gli Stati Uniti hanno organizzato i Mondiali di calcio femminile, in un'edizione che ha probabilmente segnato la svolta per il movimento. La finale vinta ai rigori con la Cina portò oltre 90 mila spettatori al Rose Bowl di Pasadena. Eppure, nonostante questi numeri, un campionato professionistico e i successi di una squadra nazionale che ha vinto tre titoli mondiali e quattro olimpici, le donne continuano a essere discriminate rispetto agli uomini. Il budget riservato alle donne dalla federazione è di 17,1 milioni di dollari l'anno su 71,9 complessivi. Ulteriori 1,7 milioni sono destinati alla National Women's Soccer League, il principale campionato femminile del Paese, quello che ospita il più alto numero di calciatrici presenti al Mondiale (73). Questo ovviamente porta a forti differenze nei compensi percepiti dalle calciatrici rispetto a quelli dei colleghi maschi. Differenze ingiustificate e ingiustificabili né coi risultati sul campo né con quelli economici, dal momento che la nazionale femminile vende più biglietti e più magliette di quella maschile.