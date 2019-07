Nella sua esperienza ha avuto problemi con giocatori?

Sì. Sono già stata giudicata pubblicamente per il mio aspetto e non per il mio lavoro. Soprattutto da arbitra, dove capita di sbagliare. Quando l'arbitro sbaglia, viene giudicato per l'errore, ma quando questo succede a un'arbitra, viene giudicata anche per il fatto di essere donna e di «invadere» un universo maschile, per non dire maschilista.

E coi tifosi?

Tantissime battute poco divertenti. Non le ho mai prese in considerazione perché altrimenti non sarei nemmeno mai entrata in campo.



Lei ha lasciato la carriera di arbitra. Perché?

Perché sfortunatamente l'arbitraggio in Brasile non è professionistico. Non abbiamo nessun tipo di garanzia o sostegno. Nemmeno quando sono stata vittima di mobbing ho ricevuto appoggio dalle autorità. Ma a parte questo ho realizzato che stavo trascurando il mio lavoro e la mia famiglia, dando priorità all'arbitraggio. E dopo tutto quello che avevo passato in quel mondo ho deciso di invertire le mie priorità.

Lei è anche giornalista sportiva: è un ambiente maschilista in Brasile?

Oggi tante donne lavorano nel giornalismo sportivo e certo, qualche volta riceviamo commenti maschilisti. Lo spazio fuori dai campi non è ancora tanto grande ma sfortunatamente comunque maggiore che al loro interno.

In Italia Fulvio Collovati ha detto che ascoltare una donna che parla di tattica gli fa venire il vomito. In Brasile ci sono personaggi che parlano in questi termini?

Posso vomitare dopo aver sentito un commento tanto idiota? Non tutto il mondo accetta che le donne possano capire di calcio, conoscano le regole o sappiano giocare. Penso sia deprecabile quando si valuta il professionista in base al genere e non per il contenuto del suo lavoro.