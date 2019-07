Il mondo del tennis ha imparato a conoscerla grazie all'impresa compiuta sui prati di Wimbledon, dove al primo turno ha fatto fuori Venus Williams col punteggio di 6-4, 6-4. Cori Gauff è la nuova enfant prodige del circuito Wta. Stesse treccine, stesso rovescio a due mani, stesso Paese: "Coco" è cresciuta guardando la famiglia Williams vincere tornei alla tivù. Ed è forse anche grazie a loro che ha scelto il tennis, preferendolo al basket (come voleva papà Corey, ex cestista).

LA PRIMA VITTORIA QUEST'ANNO A MIAMI

Cori è una predestinata del tennis. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere a livello juniores, diventato la più giovane numero uno di categoria a 14 anni e quattro mesi. Ha sempre battuto ragazzine più grandi di lei, per questo la vittoria sulla 39enne Venus, che potrebbe essere sua mamma, sorprende sino a un certo punto. Quest’anno ha vinto il primo match Wta a Miami. Da numero 301 del ranking non avrebbe potuto prendere parte alle qualificazioni di Wimbledon. Gli organizzatori dei Championships le hanno dato una wild card e "Coco" non si è lasciata sfuggire l’occasione: ha vinto tre match ed è diventata la più giovane giocatrice di sempre ad accedere da qualificata al main draw a Church Road (il record di precocità appartiene a Jennifer Capriati, nel 1991).

UN RECORD DOPO L'ALTRO

Ma una predestinata come Cori, che punta a diventare la più forte giocatrice del mondo, non poteva certo accontentarsi. Non ha tremato nemmeno davanti al mito Venus, aggiungendo un altro record al suo giovanissimo palmarès: è diventata la più giovane tennista a vincere un match in uno Slam dai tempi di Anna Kournikova agli Us Open 1996. La speranza è che la sua carriera non prenda la triste piega di quella della russa, che ancora giovane preferì il glamour al tennis. Le aspettative sono altissime, gli sponsor le fanno già una corte serrata. "Coco", per ora, non si fa problemi e continua a mietere record.