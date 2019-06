UN MONDIALE SPECIALE

L'intervallo è l'occasione per parlare della partita e del Mondiale. Francesca mi racconta di non essere fanatica di calcio ma di aver sempre seguito i grandi eventi con la Nazionale italiana, «con le ragazze, però, è diverso». Giovanna, invece, è sempre girata al largo dal calcio, «mi ha sempre fatto schifo, c'è troppo business, mi disturba, nel calcio femminile non è così». «Speriamo che le cose cambino anche per loro», la interrompe Francesca, «questa enorme differenza ricalca quella che c'è in ogni ambito, anche se qui probabilmente è ancora più accentuata». Giovanna non ha dubbi: «È capitato nel momento giusto, la mancata qualificazione dei maschi nel 2018 è stato un bene per le donne». È la prima partita che seguono insieme, qua, ma non sarà l'ultima: «Speravamo di vederla nel maxi schermo in cortile», dicono, «comunque torneremo per la finale, a prescindere da chi la giocherà». La sensazione è che davvero non si tratti solo di un pallone preso a calci, non per tutte queste ragazze e donne che forse non sono mai state appassionate di calcio ma che lo sono diventate di questa nazionale e questo Mondiale, arrivando a guardare persino le partite delle altre squadre.

GIORGIA CHE GIOCA A CALCIO

Per Giorgia non è proprio così. L'ho notata appena entrata in sala. È alta, ha i capelli neri e lunghi raccolti in una coda, un paio di pantaloni che arrivano appena sotto le ginocchia e lasciano scoperti dei polpacci che non mentono. Gioca a calcio, ne sono sicuro, così mi avvicino al tavolino a cui è seduta con Federica, la sua amica che ama gli sport ma finora non il calcio perché «ho sempre seguito basket e volley, dove è più facile vedere giocare le donne». Mi metto a chiacchierare con loro. «La gente si accorge che sono calciatrice appena mi vede camminare», mi racconta, «ho iniziato da bambina e all'inizio è stata dura farmi accettare. Giocavo coi maschi fino ai 12 anni, poi da 14 non è più possibile e mi sono trovata una squadra femminile». Un percorso analogo a quello di tutte le ragazze italiane. È felice di vedere il calcio femminile in tv, con milioni di spettatori a seguirlo, ma la cosa che le interessa di più è che si faccia alla Casa delle Donne, «che sostengo, visto che è sotto sfratto». Gioca difensore, anzi «difensora». Non è ancora sicura di come si dica ma è «a favore del cambiamento del linguaggio».