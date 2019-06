PORTIERA, DIFENSORA, TERZINA E... MS

Partiamo dai ruoli: esistono parole che non ci creano problemi come attaccante, centrocampista, regista, ala, punta: nate per essere unisex o addirittura da sempre declinate al femminile. Altre invece prevedono entrambe le forme ed è proprio per questo che sarebbe il caso di iniziare a usarle correttamente. Laura Giuliani è una portiera, non un portiere. Non la portiera di un'automobile ma una che difende i pali della propria quadra, esattamente come fanno Buffon e Donnarumma, ma lo fa essendo donna. Sara Gama è una difensora, non un difensore come lei e le colleghe di ruolo vengono definite ancora su Wikipedia e qualsiasi altro articolo possiate trovare in rete. Alia Guagni gioca terzina, pur non avendo niente a che fare con Dante, mentre la ct Milena Bertolini è stata chiarissima: «Non chiamatemi Mister, chiamatemi Ms».

MARCARE 'A UOMO' O 'A DONNA'?

Fortuna che l'allenatrice di Reggio Emilia fa giocare le sue a zona anche sui calci piazzati, risparmiandoci almeno di doverci chiedere se sia il caso di parlare di marcatura a uomo o a donna. Ma cosa faremo quando ci troveremo davanti a un'espulsione per chiara occasione da gol, quello che in gergo calcistico viene definita «ultimo uomo»? Nella pallanuoto il problema non se lo sono mai poste: quando una giocatrice finisce nel pozzetto per un fallo grave, l'altra squadra gioca «con l'uomo in più», ma non è che entri in vasca un giocatore maschio. Nel volley, dove l'abitudine al femminile è decisamente più diffusa, ci sono schiacciatrice, alzatrice e opposta, ma il libero – termine casualmente mutuato dal contesto calcistico – resta libero, non diventa libera.