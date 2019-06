TUTTE QUELLE CHE IL CALCIO... NO

Certo, ancora non sono professioniste e persino nei Paesi dove il calcio femminile vince di più lottano contro il gender gap, eppure, se si guarda al contesto globale, le ragazze italiane rimangono comunque tra le privilegiate. Se Ilaria Mauro ha dovuto prendere a calci un pallone da volley per convincere la mamma che quello non era lo sport che faceva per lei e Martina Rosucci ha quasi smesso perché, come Cristiana Girelli, non ne voleva sapere, a 14 anni, di smetterla di giocare coi maschi e passare a una squadra di sole donne, tante altre bambine e ragazze che amano il calcio in tutto il mondo se la passano decisamente peggio. A Zanzibar, per esempio, vengono ritenute delle pervertite e per questo emarginate. In Afghanistan sono state violentate e l'ex capo del dipartimento, Khalida Popal, è stata costretta a lasciare il Paese dopo averlo denunciato. In Arabia Saudita le donne sono segregate in settori riservati esclusivamente a loro dentro gli stadi in cui fino a pochissimo tempo fa non potevano nemmeno pensare di mettere piede, come ancora succede in Iran. Persino in Italia le resistenze non sono poche: gli ultrà della Curva Nord della Lazio hanno impedito alle donne di piazzarsi nelle prime file relegandole «dalla decima in poi» con un comunicato che ha fatto scalpore. E le giornaliste sportive devono stare bene attente a non parlare di tattica per non far «rivoltare lo stomaco» a Fulvio Collovati. A loro, Bertolini e Savino dedicano l'ultimo capitolo del loro libro. A quelle donne che ancora non ce l'hanno fatta, perché parlare di calcio femminile non è solo parlare di calcio, ma è parlare di donne e dei loro diritti. Ed è questa, alla fine, la cosa che conta di più.