«La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo»: lo dice la ct azzurra, Milena Bertolini, alla vigilia di Italia-Cina, per gli ottavi dei Mondiali femminili in Francia. «Noi cerchiamo di armonizzare difesa e costruzione del gioco mettendoci anche la fantasia, una particolarità del calcio italiano e delle ragazze italiane».

WANG SHUANG, LA STAR DELLA CINA

Le giocatrici cinesi sono compatte e ordinate, ricorda la nostra Ct. E tra loro c'è Wang Shuang, centrocampista del Paris Saint-Germain e della Cina. Un metro e 64 per 59 chili, caschetto di capelli neri e una tutina rossa, è un concentrato di energia. La chiamano Lady Messi, paragonando - come sempre - il suo talento a quello di un uomo. Si allena da otto giorni, è tiratissima e, con le sue compagne, ha fatto il pieno di fiducia. Ventiquattro anni, miglior giocatrice cinese del 2018, prima cinese a segnare un gol in Champions League, Wang alla vigilia del match ha spiegato di essersi «allenata sempre, ma da qualche giorno ancora di più»: «In questi ultimi giorni», assicura, «il mister Jia Xiuquan ha insistito sull'intensità. Ci ha ripetuto che dobbiamo avere più fiducia nella fase offensiva». È stato questo, finora, il tallone d'Achille delle «rose d'acciaio»: un solo gol all'attivo, anche se la difesa - che ne ha subito anch'essa uno soltanto - è apparsa blindata. «Noi», ha spiegato Wang, nata a Wuhan, un capoluogo della provincia di Hubei nellaCina centrale, «abbiamo un modo di giocare veramente unico ma credo che finora ci sia mancato qualcosa per quanto riguarda il nostro atteggiamento, la mentalità. Il ct ci ha raccomandato di dare di più in fase offensiva».