Alessia Tarquinio, Gaia Brunelli e Martina Angelini: sono le voci che hanno raccontato l'ultimo campionato di Serie A di calcio femminile, le stesse che abbiamo ritrovato ai Mondiali Francia 2019, dove il 18 giugno alle 21 l'Italia affronta il Brasile nella terza partita del suo girone (diretta tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Mondiali). Tre donne che raccontano il calcio delle donne nel suo momento migliore, almeno in Italia, in una fase di crescita senza dubbio importante e senza precedenti resa possibile dall'impegno delle società professionistiche maschili: «Juve, Milan, Roma, ora Inter, Empoli che torna in A, Fiorentina che è stata la prima. Ci sono più soldi, più strutture e più mezzi», racconta Alessia Tarquinio, giornalista sportiva dal 1999, volto e voce alla conduzione degli studi del Mondiale, «poi Sky ha deciso di trasmettere le partite. Questo perché pensiamo che il calcio femminile sia il calcio del futuro, ma se nessuno sa dell'esistenza nel presente il futuro è difficile da realizzarsi». Per lei, che aveva iniziato 20 anni fa col Mondiale Usa 1999, è un ritorno alle origini: «Scrivevo per un giornale locale di calcio femminile. Ho iniziato e finirò col calcio femminile. Quando mi ha chiamato Sky mi sono occupata di altri sport e di calcio maschile, ma era un momento in cui avevo un po' smesso di fare l'inviata. A me piace raccontare storie, qui ci sono storie da scoprire, è stata una novità, ho imparato tanto. In questo mestiere bisogna rinnovarsi, non fare sempre le stesse cose. È stata una sfida, in un ambiente abituato al maschile, raccontare lo sport al femminile, un punto su cui io ho sempre un po' rotto le scatole, ed è stato un successo».

UNA SCELTA DETTATA DAI VALORI

Quella fatta da Sky, spiega ancora Tarquinio, è stata una «scelta romantica dettata dalla volontà di investire sui valori del calcio femminile. Valori importanti: sportività, sacrificio, passione, rapporto con gli altri, lavoro di squadra, in un ambiente ancora scevro da tutte le cattiverie e le brutture del calcio maschile degli ultimi anni. Speriamo che mantenga questa sua purezza». Il riscontro in termini di audience è stato positivo, con la partita delle 12:30 che ha viaggiato su numeri superiori a quelli della Serie B e di alcune partite della Premier League inglese maschile. Per Martina Angelini, dirigente del Livorno e giornalista, una vita intera dedicata al calcio femminile, «la maglia attira molto. Tifosi, ma anche praticanti. Io lavoro in questo ambiente da 20 anni ed è un discorso culturale. La bambina che dice voglio andare a giocare a calcio troverà un papà più propenso a portarcela se c'è il nome della squadra che lui tifa a fare da attrattiva. C'è voglia anche di un calcio nuovo, meno pesantezza, perché tra i maschi ci si prende troppo sul serio. Le ragazze invece sono più abbordabili per i tifosi. E anche in campo è tutto più genuino, ci sono meno simulazioni, meno sceneggiate».

GIOCARE DOPO L'ASSENZA DEI MASCHI FA BENE

Il Mondiale può dare una spinta ulteriore a questo cambiamento culturale. Per Gaia Brunelli, ex giocatrice del Milan «è stata positiva la mancata qualificazione dei maschi al Mondiale del 2018. Il senso d'appartenenza c'è sempre, la maglia azzurra si tifa sempre. Il fatto che non si sia giocato in Russia è stato un po' un lancio per quello che si sta giocando adesso, rimane un dispiacere, ma ora la gente dice mi metto qui, guardo la partita, prima magari con un po' di pregiudizio, poi si esulta per l'Italia». « La vittoria con l'Australia e la doppietta di Barbara Bonansea hanno aiutato», incalza Tarquinio, «Beh, se avessimo perso 5-0 sicuramente sarebbe stato tutto diverso», le fa eco Martina Angelini, secondo cui «I conti li faremo poi a settembre, quando sapremo quante bambine nuove si sono tesserate». Intanto il calcio femminile si sta globalizzando e lo si vede anche da come il semplice predominio atletico non basti più. «Sui giornali stranieri si parla dello stile europeo e di come sta contaminando il calcio femminile», spiega Brunelli, «l'Italia ha giocato tatticamente in maniera perfetta e ha avuto la meglio sull'Australia, contro ogni pronostico. Questo è un Mondiale più aperto rispetto a quello del 2015. L'Italia ora regge il confronto anche con gli Stati Uniti».