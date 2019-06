«No woman no cry», cantava Bob Marley nel 1974, ma ad asciugare le lacrime dal volto delle donne giamaicane che amano giocare a pallone ci ha pensato sua figlia, Cedella, 40 anni più tardi. La nazionale di calcio della Giamaica ha cominciato il suo primo Mondiale con una sconfitta per 3-0 contro il Brasile e il 14 giugno, alle 18, incontra l'Italia che all'esordio ha superato l'Australia. Ma le Reggae Girlz non piangono più e non piangeranno comunque, nemmeno dovesse arrivare un'altra sconfitta, nemmeno se il loro Mondiale dovesse concludersi già dopo il girone, nemmeno se non dovessero riuscire a vincere una sola partita. Perché per loro, essere in Francia, è già qualcosa di straordinario, un'impresa che cinque anni fa non era nemmeno pensabile.

UNO SPORT DA UOMINI

In Giamaica il calcio è considerato sport da uomini, come in molti altri Paesi eccezion fatta per gli Stati Uniti, dove lo stereotipo di genere si ribalta ma le pari opportunità restano comunque un miraggio. Così, dopo 21 anni e un Mondiale sfiorato nel 2007, nel 2010 la Federazione aveva disinvestito completamente dal settore femminile e le ragazze si erano trovate senza campi decenti su cui allenarsi, senza una squadra, senza partite da giocare per oltre tre anni. Cedella Marley, cantante, scrittrice e imprenditrice, l'ha scoperto per caso, pescando un volantino dallo zaino del figlio Skip, anche lui musicista. Era una richiesta d'aiuto delle Reggae Girlz, e lei non aveva alcuna intenzione di lasciarla cadere nel vuoto, ripensando anche al grande amore del padre per il calcio e al ruolo che questo sport ha sempre avuto nella cultura giamaicana.