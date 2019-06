IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO: «RIVOLUZIONE CULTURALE»

Entusiasta anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, che ha detto che le ragazze della Nazionale femminile sono «straordinarie», parlando di «rivoluzione culturale»: «È questo il calcio che amiamo, che dobbiamo rilanciare, e far riscoprire perché credo che il calcio così vissuto riveli tutte le sue splendide dimensioni. Le ragazze ieri sono state straordinarie e tantissimi italiani hanno avuto la possibilità di vivere delle emozioni che non ricordavamo da diverso tempo e quindi dobbiamo sicuramente elogiarle, dobbiamo capire quanto in questo momento sia importante valorizzare quanto di bello c'è intorno questo splendido gioco». Gravina ha anche aggiunto che «il calcio è un gioco che non può conoscere differenze di genere». Secondo Gravina «siamo in presenza di una rivoluzione culturale, in Francia tutte le gare hanno già fatto il tutto esaurito. Qualcosa avevamo già iniziato a viverlo anche in Italia per qualche evento a fine stagione, dobbiamo continuare su questa strada».