L'Italia sogna al Mondiale. E, come sappiamo, stavolta non c'entrano gli eroi quotidiani del calcio, ma le ragazze allenate da Milena Bertolini, divenute partita dopo partita protagoniste di prima fila di uno sport che non ci sta più ad esser considerato figlio di un dio minore. Il gol di Barbara Bonansea, bomber della Juve campione d'Italia, al 95' ha fatto esplodere di gioia la Nazionale e regalato all'Italdonne la vittoria all'esordio del Mondiale femminile (qui la nostra guida), dove l'azzurro è tornato dopo 20 anni (qui la storia dell'evento), e in concomitanza con la debacle degli azzurri. Due a uno il risultato finale sull'Australia, una delle potenze mondiali del calcio femminile, e per il gioco delle qualificazioni anche una serie ipoteca sul passaggio del turno. Tutto finisce con le ragazze azzurre che festeggiano al centro del campo con una danza per metà di gioia e per metà propriziatoria e l'allenatrice avvolta nel tricolore della sua Reggio Emilia, il primo d'Italia che «ci porterà fortuna». A poche ore dal match tutti, anche quelli che erano scettici, festeggiano questo risultato e parlano delle calciatrici. Indiscussa protagonista Barbara Bonansea che Paolo Rossi ha già definito la «Pablito» del calcio femminile: «È brava, veloce e ha fatto due gol. Si, mi ci rivedo», ha detto. «Per tantissimi anni le azzurre del calcio sono state come dimenticate, sembra quasi si pensasse che non fosse uno sport indicato per le ragazze. In realtà divertono. Ho visto la partita con l'Australia e mi sono appassionato».