C'erano una volta delle ragazze che volevano giocare a pallone, ma la società in cui crescevano non glielo permetteva. Sembra la trama di Sognando Beckham, e invece è la storia del movimento internazionale del calcio femminile. Quella che è iniziata in Francia il 7 giugno è l'ottava edizione dei Campionati Mondiali (qui la nostra guida). I maschi, nel 2018, sono arrivati a quota 21. Per loro tutto è iniziato nel 1930, le donne hanno cominciato 61 anni dopo, nel 1991. E hanno dovuto combattere non poco per ottenere un diritto che oggi sembra paradossale sia mai stato messo in discussione.

ITALIA PIONIERA NEGLI ANNI '70

Le prime istanze per la creazione di un Mondiale di calcio femminile risalgono agli Anni '70, e l'Italia è stata uno dei Paesi pionieri nella disciplina. La nostra Nazionale, infatti, giocò la sua prima amichevole nel 1968, contro la Cecoslovacchia, e organizzò la prima Coppa Europa e la prima Coppa del Mondo non ufficiali, vincendo la prima nel 1969 e perdendo in finale la seconda nel 1970, sempre contro la Danimarca. Tra il 1981 e il 1988 si tennero cinque edizioni del Mundialito, la prima ospitata in Giappone, le altre quattro proprio nel nostro Paese. Le Azzurre ne vinsero tre e arrivarono seconde nelle edizione in cui a trionfare fu l'Inghilterra.

IL SUCCESSO DEL TORNEO DI PROVA IN CINA

Nel frattempo il calcio femminile era diventato una realtà e molti Paesi del mondo avevano eliminato il divieto di organizzazione dei campionati. Così si tennero i primi tornei continentali per nazionali in Asia (nel 1975) e in Europa (nel 1984). I tempi erano ormai maturi per un Mondiale e le pressioni sulla Fifa si fecero sempre più forti e trasversali. Come test, la federazione internazionale organizzò un torneo a inviti in Cina, con 12 squadre provenienti da Europa (quattro), Asia (tre), Nord America (due), Sud America (una), Africa (una) e Oceania (una). La prima partita, tra Cina e Canada, richiamò 45 mila spettatori allo stadio, la media fu di 20 mila persone a partita. Vinse la Norvegia, che in finale superò la Svezia, ma vinse soprattutto il calcio femminile, che nel 1991 ottenne il suo primo vero Mondiale.