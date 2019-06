L'ALBO D'ORO: USA TRE VOLTE CAMPIONI

Gli Stati Uniti hanno vinto tre dei sette Mondiali già disputati (1991, 1999 e 2015), e sono la nazionale più titolata nel calcio femminile. La Germania ne ha vinti due di fila (2003 e 2007), uno a testa per Norvegia e Giappone. L'Italia, che ha vinto per tre volte il Mundialito a invito organizzato prima che cominciassero a essere giocati i Mondiali, ha come miglior risultato i quarti di finale conquistati nella prima edizione, in Cina, nel 1991. L'ultima avventura, a Usa '99, si chiuse al primo turno con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

COME SEGUIRLI IN TV E SU TWITTER

Tutte le 52 partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta tv da Sky, sulla sua piattaforma a pagamento. Di queste, 37 saranno in esclusiva, mentre altre 15 andranno in onda anche sulla Rai, comprese le gare della Nazionale italiana pronta a esordire il 9 giugno alle 13 contro l'Australia per poi proseguire il 14 alle 18 con la Giamaica e chiudere il suo girone il 18 alle 21 col Brasile. Su Twitter, l'hashtag ufficiale per seguire le Azzurre sarà #RagazzeMondiali e sull'account ufficiale di Sky Sport saranno postati contenuti esclusivi come gli highlights delle partite. A ogni partita sarà poi dedicata una pagina, che comprenderà i migliori commenti e i tweet più recenti, così come i video in diretta che includono ogni tiro, parata e, ovviamente, gol. Oltre a hashtag dedicati, emoji speciali legate ad ogni team e la fotocamera aggiornata che permette di condividere foto e tweet ancora più velocemente. In Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania, Giappone, Messico, Spagna, Sud Corea, Stati Uniti e Inghilterra, Twitter ha indetto uno speciale concorso, il GoldenTweetAward. Una giuria di esperti cercherà i migliori tweet, che saranno divisi per categorie e incoronati vincitori con l'hashtag ​#GoldenTweet. Il premio è un trofeo con l’uccellino di Twitter in edizione limitata.