Anche la Louisiana vieta l'aborto

Perché l'America antiabortista di domani sarà molto peggio di quella di ieri

La decisione arriva dopo leggi simili in Georgia, Alabama e Missouri. Quali sono gli scenari che si prospettano per le donne degli Stati Uniti se questa guerra all'interruzione di gravidanza non si ferma.

