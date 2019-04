La Juventus women è campione d'Italia 2018-19

La Juventus women è campione d'Italia. In attesa di vedere cosa faranno nel pomeriggio i colleghi maschi (contro la Fiorentina basterà un punto), le bianconere nell'ultima giornata di campionato hanno conquistato il tricolore vincendo con un netto 3-0 sul campo del Verona, irraggiungibili per Fiorentina e Milan, dirette inseguitrici, rispettivamente a -1 e -2 punti in classifica. Le bianconere allenate da Rita Guarino conquistano il secondo scudetto consecutivo: a firmare il successo Ekroth nel primo tempo, poi nella ripresa il raddoppio con Girelli e la rete di Aluko che chiude il risultato sul 3-0. Alla Fiorentina non basta il successo per 2-1 sulla Roma: la squadra viola termina al secondo posto che vale anche la qualificazione alla Champions. Ultima giornata con sconfitta invece per il Milan di Carolina Morace, battuto in casa 2-1 dal Chievo.