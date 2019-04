La sera del 13 aprile è stata una prima volta. A Royan in Francia nel dipartimento Charente- Maritime, Sadaf Khadem ha vinto il suo primo incontro di boxe. Ma come ha riportato l'Agence France Presse, non si trattava di una prima volta solo per lei: Sadaf è la prima donna iraniana che ha vinto sul ring. E può combattere e volteggiare e sfidare gli avversari solo grazie a un passaporto francese. Non a caso il suo primo pensiero, sempre secondo l'agenzia francese, si è rivolto alle donne e al suo Paese: «Abbiamo vinto per le donne e dobbiamo essere forti ovunque per vincere per le donne», ha detto con la coppa in mano. E ancora: «Dedico questa vittoria a tutti gli uomini e le donne che hanno dato la vita per difendere il mio Paese, un milione di morti, e le donne possono attraversare le montagne se vogliono».