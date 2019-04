«Forse lo stadio è rimasto l'ultimo tempio davvero maschile, dove il maschio esprime la sua primordialità, la sua violenza, la sua guerra», non ci gira troppo intorno Natalia Aspesi sul tema del sessismo nello sport dalle pagine de Il venerdì di Repubblica. La scrittrice ha risposto a una lettera non firmata che si diceva di essere «rimasta di sasso leggendo di quel telecronista sportivo che si è ammattito per la presenza in campo di una guardialinee donna». Il riferimento è alle frasi che Sergio Vessicchio ha pronunciato durante la partita tra l'Agropoli e il Sant'Agnello, valida per il campionato Dilettanti. Frasi per le quali l'uomo è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti della Campania. «Io non so se sia una novità o no, ma esistono ancora persone che pensano che certi mestieri sono privilegio maschile, come un tempo il medico o il magistrato? Oggi le donne sono anche generali e primi ministri: soltanto il sacerdozio è ancora loro proibito, e su questo, avendone voglia, ci sarebbe da discutere», conclude la lettrice.