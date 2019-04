I SUCCESSI DI MARTA BASTIANELLI

Nata a Velletri nel 1987, Marta ha iniziato a gareggiare all'età di 10 anni. La sua migliore stagione è stata quella del 2007, anno in cui ha ottenuto il secondo posto al Giro di San Marino, due podi di tappa e l'undicesimo posto finale al Giro d'Italia, la medaglia d'argento Under-23 ai Campionati europei e il terzo posto al Grand Prix de Plouay, valido per la Coppa del mondo. Una serie di soddisfazioni coronate il 29 settembre laureandosi campionessa del mondo Elite a Stoccarda, un titolo conquistato fino ad allora da una sola italiana nella storia, Alessandra Cappellotto. Nel 2008 però lo stop in seguito a un controllo antidoping che le è costato due anni di squalifica. I piazzamenti sono tornati a partire dal 2012. Nel 2014 è diventata mamma di Clarissa. Due mesi dopo però Marta era di nuovo in sella in cerca di altri successi che sono arrivati col tempo: due medaglie di bronzo (keirin e 500 metri a cronometro) ai campionati italiani su pista nel 2014, quattro vittorie nel 2016, nel 2017 il successo al Giro Rosa nella tappa con arrivo a Polla, e nel 2018 la definitiva consacrazione, con trionfi quali la Gand-Wevelgem e la prova in linea femminile dei Campionati Europei a Glasgow.