«Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto la Coppa del mondo. Sono molta orgogliosa di quello che ho fatto e sono orgogliosa anche di far parte di una Nazionale così forte. Siamo pochi atleti in Italia, ma abbiamo grande passione e diamo sempre tutto». Dorothea Wierer è felicissima dopo la conquista della Coppa del mondo, la prima assoluta per l'Italia tra uomini e donne. Un risultato storico quello dell'altoatesina dagli occhi di ghiaccio che con il 12 esimo posto nella mass start di Oslo, ultima prova della stagione, si aggiudica il prestigioso trofeo al termine di una stagione vissuta sempre da protagonista, dove la continuità di rendimento ad altissimo livello ha fatto la differenza. Un'annata da incorniciare nella quale Wierer porta a casa l'oro mondiale, la coppa di specialità dell'inseguimento e la sfera di cristallo. L'azzurra ha quasi sempre ha dato spettacolo, ma ha vinto anche sapendo soffrire, come ha fatto nell'ultima gara, la mass start di Oslo. Grazie agli errori della compagna di squadra Lisa Vittozzi e della slovacca Anastasiya Kuzmina già al primo poligono, di fatto il risultato finale non è mai stato in discussione, ma comunque Wierer ha dovuto faticare dopo i tre giri di penalità nella seconda serie e l'ha fatto con grande determinazione, stringendo i denti, al punto da non avere la forza per esultare al traguardo.