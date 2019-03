IN ITALIA SI PUNTA A 100 MILA TESSERATE IN 5-6 ANNI

L'Italia è ancora un po' indietro, ma lavora per recuperare terreno. I limiti culturali sono ancora importanti e le calciatrici tesserate alla Figc sono appena 23.903, 14,266 delle quali a livello dilettantistico. Ai Campionati Europei del 2017, la Nazionale ha disputato tre partite nel corso delle quali si è registrata un’affluenza complessiva di 12.153 spettatori e un’audience media di 378,6 mila spettatori, con uno share dell’1,4%. Da quest'anno Sky manda in onda la partita della domenica alle 12:30, il big match del campionato, e di recente ha anche acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia il Mondiale in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, il primo a cui partecipa l'Italia dopo 20 anni di assenza. La qualificazione è valsa alle giocatrici il premio di 230 mila euro messo in palio dalla Figc che, come ha ribadito il direttore generale Michele Uva, sta portando avanti una politica di investimenti paritari, chiamando tra l'altro l'ex bomber azzurra Patrizia Panico a guidare la Nazionale maschile Under 15. L'obiettivo è quello di raggiungere 100 mila tesserate nell'arco di 5-6 anni, per continuare a far crescere il movimento a partire dalla base. I problemi da risolvere, però, restano comunque tanti, e vengono rimarcati anche dai club professionistici che si sono lanciati nell'avventura. «Vogliamo continuare a investire, ma serve chiarezza», ha detto a febbraio il vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni in occasione della presentazione di Donne di calcio, ebook curato dal Sole 24 Ore. «Non abbiamo capito in Federazione dove va ad atterrare il calcio femminile, come continuerà ad occuparsene. Non abbiamo capito come queste ragazze verranno inquadrate: professionismo o no forse è una semplificazione, ma bisogna metterle in condizione di lavorare come atlete di eccellenza. Noi dobbiamo chiedere loro uno sforzo di alto livello, ma dobbiamo avere gli strumenti per poterglielo chiedere». L'annosa questione delle atlete condannate al dilettantismo è una delle prime che la Figc dovrà provare a risolvere, altrimenti pensare a una crescita professionistica del movimento sarebbe difficile.