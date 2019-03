UN RISULTATO FRUTTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Guai, però, a pensare che le tre vittorie (contro Scozia, Irlanda e Francia), un pareggio (col Galles) e una sconfitta (contro l'Inghilterra) siano il frutto di un exploit estemporaneo. Alla base del successo delle ragazze del rugby c'è un movimento in crescita esponenziale. Da quando la Federazione italiana rugby (Fir) ha istituito il settore femminile, le tesserate sono aumentate del 1000%, passando da 600 a oltre 8mila. Numeri comunque ancora lontanissimi da quelli di Francia e Inghilterra, due delle squadre che l'Italia affronta nel Sei Nazioni, il che rende ancora più straordinari i risultati delle Azzurre. I risultati arrivano dalla base. In Italia c'è un campionato di Serie A a 19 squadre divise territorialmente in due gironi Nord-Sud, affiancato da un altro torneo, la Coppa Italia, creato nel 2006 per favorire la pratica del rugby femminile anche da parte di società che fanno fatica a raggiungere un numero di tesserate tale da poter schierare una squadra a 15. La Coppa Italia si gioca infatti 7 contro 7, a metà campo, ma ha una funzione propedeutica in ottica di un travaso delle giocatrici al rugby a 15: una sorta di vivaio in cui crescere potenziali talenti che altrimenti verrebbero dispersi, rivelatosi fondamentale per la crescita del movimento e i risultati ottenuti dalla Nazionale.

SPONSOR CONDIVISI CON LA NAZIONALE MASCHILE

Le risorse economiche sono certamente inferiori rispetto a quelle dei colleghi maschi. Nessuna delle giocatrici è professionista, tutte fanno un altro lavoro. Cattolica e Macron, con contratti da 2,4 milioni il primo e tra 1,5 e 2 il secondo, sono gli sponsor condivisi da tutte le Nazionali, una novità dal momento che il precedente sponsor Cariparma aveva accettato di apporre il proprio nome sulle maglie delle ragazze soltanto nella sua ultima stagione di sponsorizzazione. È evidente, però, che le risorse non vengano distribuite in maniera equa tra i vari settori (maschile, femminile, giovanili), così come accade per i 19 milioni annui che la Fir incassa per la partecipazione al Torneo del Sei Nazioni e la distribuzione dei proventi da diritto tv. Che alle donne spetti una fetta di torta inferiore lo si può facilmente intuire anche dal fatto che Guinness, sponsor del Sei Nazioni, appaia ufficialmente solo in occasione dei match maschili. Il risultato è che le giocatrici della Nazionale italiana di rugby si vedono corrispondere un esiguo rimborso spese, una condizione di svantaggio rispetto alle colleghe di altre Paesi (l'Inghilterra è recentemente passata al professionismo anche per le donne, la Francia si trova in un regime di semi-professionismo). Trovare uno sponsor dedicato esclusivamente al rugby femminile, da non condividere con i maschi, potrebbe essere una soluzione al problema, ma sono ancora forti le resistenze culturali che impediscono di accostare il marketing femminile a uno sport come il rugby.