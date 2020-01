Pochi anni dopo iniziò la produzione di alcuni romanzi usando lo pseudonimo A. M. Barnard. Nel 1868 scrisse Piccole donne. La seconda parte, Piccole donne crescono fu pubblicata nel 1869 e racconta la storia delle quattro sorelle diventate adulte e sposate. Jo, la più ribelle delle quattro, è ispirata alla sua vita. Alcott però non si sposò mai. E odiava la convenzione secondo la quale l'unico modo per la realizzazione economica di una donna era il matrimonio. «Mi sono sempre innamorata di molte ragazze carine, ma mai una volta di un uomo», disse in un'intervista. Morì giovane, il 6 marzo 1888, a 55 anni, due giorni dopo aver visitato il padre sul letto di morte. Oggi la casa di Concord, Massachusetts, in cui visse e scrisse il romanzo - Orchard House - è una casa-museo meta dei fani della Alcott. «La povertà della famiglia March è borghese, la Alcott ha iniziato a lavorare a 15 anni, ha lottato per mantenere la famiglia tutta la vita, a Boston ha traslocato trenta volte, non riusciava a pagare l'affitto. Ha inventato questa infanzia magica per i libri, in prestito da quella della madre», ha detto di lei la regista del film. «Al fronte di guerra c'è stata lei, come infermiera, si è ammalata ed è stata curata in modo letale, ha perso i capelli. E non si è sposata, come non avrebbe fatto sposare Jo. Ma sono felice che l'editore l'abbia costretta, altrimenti oggi non saremmo qui a parlarne».